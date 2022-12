Inter e Juve, doppio addio: è fatta col Manchester United

Doppio addio a Inter e Juventus: può firmare subito col Manchester United. L’indiscrezione e tutti i dettagli

“Sta facendo una stagione strepitosa, ha fatto tantissimi gol. È chiaro che l’anno scorso magari era stato anche parecchio infortunato, ma comunque ha ancora un contratto fino a fine stagione. Penso che sarà difficile che rimanga”.

“Se continua a fare così tanti gol è sicuro che, in Italia, Spagna o Inghilterra, avrà molte proposte. Bisogna essere anche un po’ realisti. Spero che rimanga ancora qui a lungo, ma è stato anche convocato dalla Nazionale francese ai Mondiali. Sarà difficile che prolunghi il contratto, lo spero ma le possibilità sono poche”. Oliver Neuville, vice di Rose al Borussia Monchengladbach, si è recentemente espresso così sul futuro di Marcus Thuram: “Sicuramente lo consiglio alle squadra di Serie A. Già due anni fa lo voleva l’Inter, come attaccante può giocare anche sulla fascia e adesso fa proprio la punta. Ha delle qualità enormi, farebbe bene anche in Italia”. Il figlio d’arte, protagonista anche nella finale di ieri contro l’Argentina, sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato invernale. Il suo contratto, infatti, è ancora in scadenza a giugno e difficilmente arriverà il prolungamento con il club tedesco. Sulle sue tracce ci sono il Bayern Monaco, Inter e Juventus e anche le big di Premier League. In particolare, un top club inglese starebbe puntando Thuram per il mese di gennaio, anticipando la concorrenza a parametro zero.

Calciomercato Inter e Juventus, Marcus Thuram al Manchester United a gennaio: l’indiscrezione

“Il Bayern Monaco è un club molto grande, ovviamente. Ma per me è importante vivere giorno dopo giorno. Che scopo ci sarebbe per me di programmare ora i prossimi tre anni?”, ha commentato Thuram in prima persona. Adesso sarebbe anche il Manchester United a fare sul serio. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, i ‘Red Devils’ sarebbero disposti a pagare subito 9,6 milioni di sterline per portare Thuram a Manchester a gennaio. Inter e Juventus sono avvisate.