Dal Mondiale al mercato: deciso il ritorno di de Paul in Serie A

Il centrocampista dell’Atletico Madrid è stato uno dei grandi trascinatori dell’Argentina nel Mondiale vinto in Qatar

E’ durata 102 minuti la finale di Rodrigo De Paul giocata contro la Francia. Un match nel quale il centrocampista ha dato tutto sé stesso, probabilmente andando oltre anche i propri limiti fisici per onorare la causa ‘albiceleste’.

Un Mondiale che il calciatore di proprietà dell’Atletico Madrid ha disputato a livelli altissimi, rivelandosi quasi una sorpresa rispetto a quanto fatto vedere nell’ultimo biennio in Spagna. Rispetto al rendimento avuto con il Cholo Simeone, infatti, sembra quasi che la maglia della sua amata Argentina lo abbia liberato sia sul profilo tattico che sotto l’aspetto mentale, consegnando a Lionel Scaloni un centrocampista totale.

Proprio a causa del rendimento poco costante avuto con i ‘colchoneros’, il suo nome è stato di recente accostato al mercato come possibile protagonista della prossima sessione invernale. In Italia, dove si è consacrato con la maglia dell’Udinese, non mancano certo le pretendenti: dalla Juventus al Milan, passando per l’Inter che in passato più volte ha sfiorato il suo ingaggio senza però mai portare a termine il suo trasferimento in nerazzurro.

Calciomercato, De Paul fa sognare la Serie A: è il calciatore più richiesto

La finale disputata ieri pomeriggio tra Argentina e Francia è stata al centro del sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it.

Agli utenti di Twitter è stato infatti chiesto di scegliere un solo calciatore tra quelli che potrebbero presto cambiare maglia per la loro squadra del cuore. A trionfare è stato proprio Rodrigo De Paul: l’ex Udinese – non del tutto soddisfatto del suo impiego all’Atletico Madrid – ha raccolto il 51,6% staccando gli altri concorrenti.

Al secondo posto, con una buonissima percentuale pari al 42,1%, è stato scelto Eduardo Camavinga. Schierato a partita in corso da terzino sinistro al posto di Theo Hernandez, il francese classe 2002 è stato di recente accostato al Milan. Infine, a dividersi il terzo e quarto posto, sono stati Rabiot e Montiel: lo juventino in scadenza di contratto è stato votato dal 4,2%, davanti all’argentino che ha deciso i Mondiali con l’ultimo rigore al 2,1%.