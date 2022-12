Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 18 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 18 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de ‘La Gazzetta dello Sport’ non poteva che essere sulla finale del Mondiale che si disputerà oggi tra Francia e Argentina: “IL FINIMONDO“; “Messi a un passo da Diego, Mbappé sulle orme di Pelé“. Gli altri titoli di giornata sulla finale di Qatar 2022: “Una finale da leggenda”; “La grande prova dei 10”. Continua sulla rosea il ricordo di Mihajlovic con la lettera di Zeman: “Come un papà col figlio, porterò sempre con me l’ultimo bacio di Sinisa”. Spazio anche per l’intervista esclusiva di Dzeko: “Inter, gennaio decisivo. Io con Lukaku perché no? Così possiamo rimontare”. Infine, il ricordo di Mario Sconcerti: “Addio a Sconcerti, maestro di giornalismo autorevole e originale”.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica la prima pagina alla finale di questo pomeriggio, guardandola dalla prospettiva di Messi: “L’ultimo tango di Leo”. La colonna superiore è riservata al ricordo di Mihajlovic e Sconcerti: “Mihajlovic quanto amore”; “Addio Mario, amico geniale”. Gli altri titoli di giornata: “Goggia bionica”; “Modric ancora sul podio”; “Al Napoli Osi e Kvara non bastano”; “Colpo Juve a Londra, Inter bel pari nel finale”.

‘Tuttosport’ apre con l’amichevole vinta dalla Juventus contro l’Arsenal: “Bella Juve, ragazzi”. Spazio ovviamente anche alla finale del Mondiale: “Fateci impazzire!”. Gli altri titoli di giornata: “Io la più forte, non una matta”; “Mihajlovic esempio di coraggio”; “Giornalista con la G maiuscola”; “Toro-Palacios per 15 milioni”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 18 dicembre 2022

All’estero oggi andiamo in Francia e Argentina, le due nazioni che oggi si contenderanno il titolo mondiale. Il quotidiano argentino ‘Olé’ apre con una gigantografia della Coppa del Mondo e una richiesta: “Quiero ganar la tercera, quiero ser campeon mundial”. In Francia, invece, ‘L’Equipe’ apre con una foto di Messi e Mbappé che baciano la Coppa del Mondo: “Pour l’Eternité”.