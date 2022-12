La morte di Sconcerti e l’allucinante scontro a suon di tweet

Si scatena la polemica social dopo la morte del giornalista Mario Sconcerti: lo scontro su Twitter, cosa sta succedendo

Sono giorni particolari per il mondo del calcio e dello sport italiano, che a distanza di poche ore ha perso due grandi protagonisti. Non solo Sinisa Mihajlovic, cui tifosi e addetti ai lavori e non solo stanno rendendo omaggio nella camera ardente, ma anche il giornalista Mario Sconcerti.

Il giornalista fiorentino, classe 1948, è morto all’età di 74 anni, per un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute: da alcuni giorni si trovava ricoverato in ospedale. Figura storica del giornalismo sportivo nostrano, aveva creato lui la pagina sportiva del quotidiano ‘Repubblica’. Era poi stato direttore del ‘Corriere dello Sport’ e opinionista per ‘Sky Sport’ e per la ‘Rai’. Era prima firma ed editorialista del ‘Corriere della Sera’. Il mondo dello sport e del giornalismo ha tributato in varie forme il suo ricordo a un fuoriclasse della carta stampata e non solo. Ma c’è spazio anche per polemiche furibonde e decisamente inattese.

Morte Sconcerti, la polemica a distanza: scontro tra i giornalisti Rai

La polemica infuria in particolare tra i giornalisti Rai Paola Ferrari ed Alessandro Antinelli, uno scontro a distanza che sta trovando spazio sui social e nel quale i toni sono piuttosto accesi.

Paola Ferrari, che in questo momento si trova in Perù, ha ricordato con un video su Instagram la morte del collega e amico raccontando il loro rapporto e aggiungendo: “Mi è stato vicino fino a quindici giorni fa quando mi diceva: “Non ti arrabbiare se ti hanno esclusa dai Mondiali”. Poi il resto non lo posso dire perché non sarebbe carino”. Dichiarazioni che hanno provocato la risposta di Alessandro Antinelli che su Twitter ha scritto: “C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio”. Non si è fatta attendere la controreplica della Ferrari che ha commentato con “Stai zitto che è meglio”. Ancora Antinelli ha attaccato la collega: “Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dalli dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario”. La Ferrari, a sua volta, ha risposto: “Mario era amico mio e non certo tuo. Quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio”. A chiudere la questione, poche ore fa, è la stessa Ferrari con un nuovo tweet: “Avete ragione tutti. Mario Sconcerti merita solo rispetto, amore e gratitudine. Chiedo scusa a tutti voi se problemi personali hanno prevaricato in modo poco educato questi sentimenti”.