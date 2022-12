Ancora una polemica, richiesta shock: “Rescissione”

Juventus, il messaggio social che alimenta le critiche dei sostenitori bianconeri. Ecco cosa è successo.

Il successo in amichevole contro l’Arsenal ha messo in evidenza i molti giovani su cui può contare la Juventus anche in ottica futura. Dopo aver chiuso la prima parte di stagione in crescendo, i bianconeri sono attesi da una seconda parte di stagione da non trascurare anche in ottica futura.

Che il club bianconero abbia già posto le basi per un vero e proprio restyling è ormai un dato di fatto, sia da un punto di vista dirigenziale che da un punto di vista tecnico. Si tratta di due filoni solo apparentemente divergenti, e che in realtà si intrecciano in maniera importante anche con le mosse di mercato. A tal proposito, impossibile non porre l’accento nuovamente sulla situazione legata a Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, è finito nuovamente al centro delle polemiche a causa dei continui problemi fisici cui è rimasto vittima. Anche Max Allegri, interpellato sull’argomento nel post partita della gara contro l’Arsenal, ha ammesso di non conoscere ancora i tempi di recupero di Pogba, visto che “non ha fatto neanche un metro di corsa”

Juventus, messaggio social di Pogba e nuove polemiche

La mezza transalpina, intanto, è volato a Doha per sostenere la Francia. A pochi minuti dal fischio d’inizio della finale Mondiale, il ‘Polpo’ ha postato un video sui social in cui ha esternato vicinanza ai suoi compagni: “Ragazzi, buona fortuna e buon match: riportiamo a casa la Coppa come abbiamo fatto nel 2018.” Anche se il post non ha portato molta fortuna, visto il risultato finale.

Il post di Pogba ha fornito l’occasione propizia per diversi tifosi della Juventus, che hanno criticato il proprio centrocampista. C’è chi rievoca i numerosi problemi fisici, e chi invece ne paventa addirittura un addio immediato, tirando in ballo l’ipotesi di una rescissione lampo. Ecco una rapida carrellata:

