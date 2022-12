Coppia stellare: Griezmann raggiunge Vlahovic

Si infiamma il mercato e dopo un Mondiale spettacolare, Antoine Griezmann può cambiare squadra: raggiunge Vlahovic per una coppia stellare

Una coppia stellare: Antoine Griezmann insieme a Dusan Vlahovic. E’ il sogno che potrebbe realizzarsi tra gennaio e giugno dopo che i due attaccanti sono stati protagonisti, in modo diverso, del Mondiale.

Il francese si è scoperto rifinitore, ha messo di cercare la porta e si è messo a servizio della squadra, con assist e tanto lavoro di copertura. Il serbo, invece, non ha avuto grande spazio ma è riuscito comunque a segnare il suo primo gol in un Mondiale. Griezmann deve ancora finire il suo torneo, atteso questo pomeriggio dalla finalissima contro l’Argentina: i francesi vanno a caccia del bis iridato e lo fanno puntando anche sulle giocate del calciatore dell’Atletico Madrid. Un Griezmann che è tornato anche ad essere un nome al centro del mercato dopo che nelle scorse settimane è arrivato l’accordo per il suo riscatto tra Colchoneros e Barcellona. Ora però le cose potrebbero cambiare e il transalpino potrebbe giocare in squadra proprio con Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e Griezmann insieme

Antoine Griezmann, infatti, stando a quanto riferito da ‘mediafoot’ sarebbe tornato ad essere un obiettivo di mercato del Manchester United. I ‘Red Devils’ sono a caccia di nuovi attaccanti, anche in considerazione dell’addio di Cristiano Ronaldo.

Il francese, dopo un mondiale giocato a livelli importantissimi, potrebbe essere l’uomo giusto per una società che ha bisogno di essere rilanciata.

Per farlo non ci saranno certo problemi di soldi ed ecco allora pensare al doppio colpo: Dusan Vlahovic insieme ad Antoine Griezmann. Il serbo non è un nome nuovo per il Manchester United che sono pronti a tornare all’assalto. La Juventus non è intenzionata a cedere il suo bomber, anche se – considerata anche la situazione societaria – con una offerta importante l’addio non sarebbe così improbabile. Dall’Inghilterra potrebbe arrivare la proposta convincente e con Griezmann-Vlahovic lo United potrebbe avere la coppia giusta per tornare a vincere.