Nuovo affare dopo Arthur: Klopp dà un’altra mano alla Juve

Calciomercato Juventus, lo zampino di Klopp e l’ipotesi di una nuova occasione dall’Inghilterra. Asse Torino-Liverpool caldissimo.

Un ruolo importante nella prossima campagna acquisti della Juventus sarà giocato dalla questione riguardanti le eventuali partenze.

Cherubini soprattutto nella zona nevralgica del campo spera di mettere a segno quelle cessioni dalle quali intascare un discreto tesoretto da poter investire immediatamente per sistemare determinati settori. Tenendo sullo sfondo il rebus Rabiot – con il quale sarà molto difficile raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, fari puntanti anche su Weston McKennie, che ha diversi estimatori dalla Premier. Oltre ad aver catalizzato l’interesse di alcuni club della Bundesliga e del Tottenham, infatti, l’ex Schalke potrebbe rappresentare un’occasione a costi relativamente contenuti anche per il Liverpool.

Calciomercato Juventus, pazza idea Mckennie-Liverpool: scenario a sorpresa

Secondo quanto riferito da Daily Mail, infatti, la priorità dei Reds resta l’acquisto di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund in estate. Tuttavia il Liverpool sarebbe tentato all’idea di chiudere un altro affare a gennaio, magari con la formula della prestito.

E così potrebbe prendere corpo nel corso delle prossime settimane l’idea Mckennie, ricalcando quanto accaduto qualche mese con Arthur. Anche il brasiliano, infatti, è sbarcato all’ombra dell’Anfield Road con la formula del prestito con diritto di riscatto. Salvo clamorosi colpi di scena, però, alla luce di una stagione assolutamente travagliata, l’ex Barça tornerà alla Juve la prossima estate.

Chissà però che non possa nascere un interessante via vai sull’asse Torino-Liverpool nel corso delle prossime settimane. Cherubini non considera affatto incedibile Mckennie, ed a fronte di un’offerta da 25-30 milioni di euro potrebbe lasciarlo partire. Al momento l’ipotesi di imbastire l’affare in prestito non scalda più di tanto la “Vecchia Signora”, che però potrebbe caldeggiare l’idea nel caso in cui non si dovessero presentare acquirenti importanti nel corso delle prossime settimane. Da mera suggestione di mercato, dunque, l’accostamento Mckennie-Liverpool potrebbe diventare qualcosa di molto più concreto qualora si sistemassero tutti le tessere di un mosaico ancora tutto da comporre. Borussia Dortmund e Tottenham, dunque, sono avvisate: staremo a vedere se ci dovessero essere aggiornamenti sotto questo punto di vista.