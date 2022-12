“Trova sempre un modo per fare la differenza”: Marchisio ha scelto il post Allegri

Non solo la finale Mondiale tra Francia e Argentina: Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, consiglia i bianconeri in caso di separazione in panchina con Allegri

E’ il giorno della finalissima del Mondiale tra Francia e Argentina: Messi contro Mbappe, compagni di club al Paris Saint-Germain, a giocarsi il trofeo più prestigioso nell’ultima atto in Qatar.

La ‘Pulce’ cercherà di eguagliare il mito Maradona con il suo primo Mondiale, mentre l’attaccante francese proverà un incredibile bis a distanza di quattro anni dopo il trionfo in Russia. Insieme a Mbappe, potrebbe essere una giornata storica anche per Didier Deschamps: il tecnico della Francia ha la possibilità di riscrivere la storia ed essere il primo Ct dopo Vittorio Pozzo a conquistare due Mondiali consecutivi. A tessere le lodi di Deschamps ci pensa Claudio Marchisio che ricorda anche i tempi alla Juventus: “All’inizio per tutto l’ambiente non era facile, perché la Juve era in B. Per me, però, era bello essere guidato non solo da un allenatore già importante, visto che era arrivato in finale di Champions con il Monaco, ma anche da un ex campione che andavo a vedere allo stadio. Pensavo che avrebbe potuto farmi crescere sotto tanti aspetti. Deschamps mi diede grande fiducia e mi fece debuttare in Coppa Italia“.

Juventus, Marchisio incensa Deschamps: “Ha una qualità che non è scontata”

Marchisio ‘consiglia’ anche la Juve nel caso in cui a fine stagione dovesse consumarci il divorzio con Allegri in panchina e un profilo come Deschamps sarebbe sicuramente un’opzione di alto livello per guidare la ‘Vecchia Signora’.

“E’ pragmatico e conosce molto bene le qualità e i limiti della sua squadra e non è una cosa scontata. Della sua Francia mi piace come sta in campo: qualunque cosa succeda, dà l’idea di poterla gestire. E nelle gare equilibrate trova sempre un modo per fare la differenza. Legge bene le partite”, le parole al miele dell’ex centrocampista sul Ct della Francia alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Infine, Marchisio dice la sua sul duello tra giganti: “Oggi, e sottolineo oggi, Mbappe è più determinante di Messi, che però ha un immenso talento e ha tenuto in piedi l’Argentina in questo Mondiale. Fosse mancato Mbappe, la Francia avrebbe avuto ugualmente qualche chance di andare in finale. L’Argentina senza Messi no”.