Svolta per quanto riguarda il futuro di Sergej Milinkovic-Savic: il serbo avrebbe cambiato idea ed è pronto ad accettare la proposta

Reduce da un campionato del mondo in cui, con la Serbia, non è riuscito a superare la fase a gironi, Sergej Milinkovic-Savic è pronto a tornare in campo con la maglia della Lazio. Il centrocampista però resta al centro delle voci di mercato.

Il contratto del classe 1995 con i biancocelesti scade nel 2024 e ancora non ci sono novità legate al rinnovo. Condizioni contrattuali che favorirebbero i tanti club interessati al calciatore, su tutti la Juventus, che da tempo studia il colpo. Colpo però non facile: trattare con la Lazio e in particolare con il presidente Lotito è complicato e ancor più sarà farlo a gennaio, nel pieno della stagione, visto che il club sarebbe molto restio sul cedere un giocatore tanto importante. Difficile infatti che i capitolini possano decidere di cedere il centrocampista con tanti obiettivi da conquistare, su tutti quello di entrare tra le prime quattro classificate e ottenere un posto in Champions League.

Calciomercato Lazio, Arsenal su Milinkovic: il serbo pronto a dire sì

Dall’Inghilterra però rimbalza la voce di quella che potrebbe essere la prossima destinazione del centrocampista. Si tratta dell’Arsenal, capolista in Premier League.

Stando infatti a quanto riferito dal ‘Daily Express’, il giocatore serbo sarebbe pronto ad accettare la corte dei londinesi, che già in estate si erano mossi per lui e avevano provato ad ingaggiarlo. Il calciatore, nella sessione estiva, non pareva particolarmente entusiasta di trasferirsi a Londra, ma ora sembra aver cambiato idea. Il giocatore infatti sarebbe pronto ad accettare, a patto di una congrua proposta da parte della società inglese. Arsenal che, chiaramente, oltre a dover accontentare Milinkovic, dovrà soddisfare anche le richieste economiche della Lazio.

L’agente del giocatore, Mateja Kezman, starebbe infatti sondando diverse strade per quello che riguarda il futuro e anche l’Arsenal sarebbe una delle piste valutate. Un problema in più quindi per la Juventus, soprattutto alla luce del fatto che la pista inglese sembra ora essere una destinazione gradita da parte del calciatore serbo.