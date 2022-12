Salta definitivamente: via libera lampo per Inter e Juve

Calciomercato Juve e Inter, le ultime indiscrezioni che trapelano dal Portogallo aprono scenari interessanti. Rinnovo saltato: le ultime.

Tra poche settimane la sessione invernale di calciomercato entrerà definitivamente nel vivo, ma rumours ed indiscrezioni cominciano ad affastellarsi senza soluzione di continuità.

Ne sa qualcosa la Juventus, che si accosta alla prossima sessione trasferimenti con la volontà di puntellare specifiche zone del campo. Oltre a tastare il terreno per un esterno destro capace di far rifiatare Juan Cuadrado, Cherubini monitora con attenzione diverse situazioni per rinforzare il pacchetto arretrato. Il profilo di N’Dicka piace e non poco, ma in ottica futura è chiaro che nel dossier della “Vecchia Signora” figurino anche altri profili.

Alla luce dell’addio ormai sempre più vicino di Alex Sandro, la Juve si è mossa da tempo alla ricerca del sostituto del brasiliano. All’ex Porto, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà rinnovato il contratto in scadenza la prossima estate, con Cherubini che avrebbe già individuato il profilo ideale per lo scacchiere tattico di Allegri.

Calciomercato Juve ed Inter, Grimaldo-Benfica: rottura definitiva

Uno dei profili monitorati con più attenzione dalla Juventus è quello di Grimaldo. Il terzino sinistro del Benfica non ha ancora rinnovato il suo contratto con le “Aquile” in scadenza nel 2023. Fino a poco tempo si pensava che il club lusitano potesse convincere il terzino a prolungare la sua esperienza in terra portoghese, sebbene diversi club avessero cominciato da tempo a monitorare la situazione. La fiducia del Benfica nel trovare la quadra definitiva con il diretto interessato, però, sarebbe improvvisamente crollata.

Secondo quanto riferito da Jornal de Noticias, infatti, il club portoghese avrebbe deciso di abbandonare il tavolo delle trattative per la questione riguardante il rinnovo. Troppo cospicua la distanza tra richiesta ed offerta, con il Benfica che avrebbe già avviato i contatti per l’eventuale sostituto. Buona notizia per Juventus ed Inter, da tempo sulle tracce del laterale mancino spagnolo. Anche i nerazzurri starebbero studiando l’evolvere della situazione, ingolositi dall’idea di mettere le mani su un profilo dal respiro internazionale a costo zero. L’opzione Inter diventerebbe molto più calda nel caso in cui si dovessero registrare degli sviluppi sul fronte Gosens, la cui permanenza nel capoluogo meneghino non è affatto scontata.