Colpo di scena Conte: non firma per nessuno e si ferma

In vista della prossima stagione, Antonio Conte avrebbe un piano in mente: niente rinnovo con il Tottenham e ritorno in Italia

Nella giornata di oggi si concluderà la Coppa del Mondo in Qatar, con Argentina e Francia che alle 16 si contenderanno il titolo di campioni del mondo. Da domani si tornerà a pensare alla seconda parte di stagione, con un occhio alla prossima annata. Antonio Conte avrebbe un piano in mente.

Il tecnico salentino ha il contratto in scadenza nel prossimo 30 giugno con il Tottenham ed i dialoghi con Fabio Paratici per il rinnovo di contratto sono iniziati, tuttavia non è scontato che si arrivi ad un accordo. In questo contesto si inserisce anche la Juventus, con tutte le incertezze del caso legate alla società, che dovrà decidere se continuare con Massimiliano Allegri oppure se cambiare guida tecnica. Antonio Conte, però, starebbe valutando una soluzione differente per la prossima stagione.



Il piano di Conte: niente rinnovo e anno sabbatico

Essere Antonio Conte non è una condizione semplice, significa chiedere sempre il massimo da sé stesso e dagli altri, significa ambire solamente alla vittoria e soffrire quando questa non arriva.

Proprio per questi motivi, secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il tecnico salentino starebbe pensando di non rinnovare il contratto con il Tottenham e di prendersi un anno sabbatico nella prossima stagione. Un momento per dedicarsi alla propria famiglia, che risiede ancora a Torino, e ricaricare le batterie in vista della prossima avventura professionale.

L’anno sabbatico significherebbe dire ‘no’ ai tentativi di Fabio Paratici di trattenerlo a Londra con offerte imponenti per il rinnovo di contratto. E, allo stesso tempo, di non accettare le possibili avanches della Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri, infatti, dovranno prima completare il nuovo assetto societario e poi decidere quale sarà la guida tecnica dei prossimi anni. Massimiliano Allegri oppure un nuovo allenatore da cui ripartire per tornare ad essere dominante in Serie A e protagonista in Europa. I dubbi e le titubanze di Antonio Conte, in tutto questo, potrebbero celare la volontà di prendersi un anno sabbatico.