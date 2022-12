Volo diretto dopo la finale: dal Qatar alla Serie A

Lo hanno già deciso: dalla finale direttamente in Serie A, volo diretto per il nostro campionato

Un colpo da urlo per la Serie A: dalla finale mondiale direttamente al nostro campionato e il prescelto è già stato individuato.

Ormai è questione di minuti e avrà inizio l’atto conclusivo del torneo iridato che è in corso a Qatar. Argentina o Francia tra poco più di due ore saranno sul tetto del mondo: potrebbe essere la volta buona per Lionel Messi come atto conclusivo della sua esperienza con la Nazionale. Ma potrebbe essere anche la seconda volta di Kylian Mbappe, colui che è destinato a dominare la scena internazionale nel prossimo decennio. Ma oltre ai due fuoriclasse, Argentina-Francia è una partita che offre tanti nomi che in Serie A potrebbero fare la differenza. Antoine Griezmann è uno di questi, ma anche Rodrigo De Paul o il talento emergente di Enzo Fernandez e ancora le accelerazioni di Marcus Thuram. Su di loro si è concentrato il sondaggio di Calciomercato.it che ha chiesto sul proprio canale Telegram chi farebbe più comodo in Serie A: la risposta è stata netta.

Calciomercato, dalla finale alla Serie A: colpo Griezmann

E’ Antoine Griezmann il colpo migliore per la Serie A dalla finale Mondiale. Pochi i dubbi sulle qualità dell’attaccante dell’Atletico Madrid che in Qatar si è riscoperto uomo squadra, mettendosi al servizio anche in un fase di interdizione e come assistman.

A lui sono andati il 28% di preferenze, staccando di cinque punto Enzo Fernandez. Il giovane argentino è stato votato dal 23%, risultato il secondo prescelto. Più staccati, invece, Rodrigo De Paul (20%) e Marcus Thuram (17%). C’è anche chi vedrebbe bene un altro nome (12%). Insomma in Serie A si sogna Griezmann: dal Qatar volo diretto per il nostro campionato.