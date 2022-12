Di Maria fa il fenomeno, l’ironia degli juventini si scatena sui social

L’Argentina va al riposo avanti di due gol grazie al rigore trasformato da Leo Messi, ma a scatenare e dividere è Di Maria

Finisce 2-0 per l’Argentina il primo tempo della finale del Mondiale in Qatar. Un primo tempo dominato dall’Albiceleste di Lionel Scaloni ma in generale di una squadra in grado di annichilire i campioni del mondo in carica. Prima Messi, poi Angel Di Maria che gioca una prima frazione super.

Il Fideo è la scelta più importante del ct nella formazione titolare di oggi dopo un torneo un po’ tormentato per via anche dell’infortunio che l’ha tenuto fuori. Messi firma il vantaggio su calcio di rigore, poi il raddoppio del giocatore della Juventus a capitalizzare un contropiede perfetto. E anche il penalty era stato opera del numero 11 bianconero. E sui social ovviamente Di Maria è stato subito in tendenza, facendo parlare di sé per le tante cose fatte in questo primo tempo. “Di Maria genio, ma che rigore si è procurato!”, dicono alcuni. Altri tifosi della Juve però in parte ce l’hanno addirittura con lui confrontando le prestazioni all’Allianz: “Quanto mi fa inca…re Di Maria, quando penso alle passeggiate che si faceva in campo con la Juve e poi al Mondiale fa il fenomeno”, “Il bistrattato staff di Allegri porta Di Maria in forma smagliante nella finale mondiale”, “Che bel calciatore Di Maria, mi piacerebbe vederlo giocare alla Juventus”.

Argentina-Francia, Di Maria show e juventini ironici: “E il rigore non esiste”

Una critica neanche troppo velata da parte dei sostenitori bianconeri, che si stropicciano gli occhi per le giocate di Di Maria ma al tempo stesso lo rimproverano per essersi risparmiato. Qualche polemica pure per il calcio di rigore causato da Dembele, abbastanza cercato dall’attaccante albiceleste: “Di Maria correndo tocca i piedi di Dembele e cade, ma per l’arbitro è fallo”, “Dembele abbastanza fesso a cadere in quella finta, ma rigore troppo generoso. Complimenti a Di Maria per il tuffo”, “Ma il rigore non esiste. È Di Maria che inciampa da solo”.

E ancora la questione Juve: “Quei fessi della Juventus che hanno pagato lo stipendio a Di Maria per farlo arrivare in forma ai mondiali”, “Di Maria sta facendo cose”, “Bravino questo Di Maria, con chi gioca?” ironizza un altro tifoso bianconero.

Ma il rigore non esiste Daniele.. è di Maria che si inciampa da solo.. — Stefano (@Steph81089) December 18, 2022

Dembelè abbastanza fesso a cadere in quella finta, ma rigore troppo generoso. Complimenti a Di Maria per il tuffo.#Qatar2022 #FIFAWorldCup #ArgentinaFrancia — Daniele Botticelli (@DBDeiman) December 18, 2022

Di Maria sta facendo cose #argentinafrancia — 😈La chimica cattiva😈 (@Chiara_Calime) December 18, 2022

quei fessi della #Juventus che hanno pagato lo stipendio a Di Maria per farlo arrivare in forma ai mondiali. Che schifo #ArgentinaFrancia — Valerio Vago (@valeriovi) December 18, 2022

Di maria correndo tocca i piedi di dembele e cade ma per l’arbitro è fallo🤣🤣 — Venuuus 🇫🇷 (@Venuuus_) December 18, 2022

Di Maria genio,ma che rigore si è procurato!!! — SebastianoBarbagiovP (@sebastianoaBP) December 18, 2022

Quanto mi fa incazzare #DiMaria, quando penso alle passeggiate che si faceva in campo con la Juve e poi al Mondiale fa il fenomeno, maledetto! 😡😡😡 #ARGFRA#Qatar2022 — Zio Marco (@zioMarcu) December 18, 2022