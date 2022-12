Addio Sinisa Mihajlovic, aperta la camera ardente: anche Spalletti in visita

Aperta la camera ardente al Campidoglio per rendere omaggio a Sinisa Mihajlovic: presenti tanti tifosi e anche Spalletti questa mattina

Nella giornata di oggi è stata aperta la camera ardente per Sinisa Mihajlovic nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, aperta anche ai tifosi fino alle 18: domani alle 11.30 il funerale a Roma.

Tanti sono stati anche i personaggi illustri andati in visita al tecnico serbo, scomparso dopo aver fronteggiato per tre anni la leucemia. Tra questi anche Luciano Spalletti, che ieri aveva parlato ai microfoni di ‘Sky’: “Sinisa è stato un avversario sempre leale, ogni volta che l’ho affrontato da calciatore o da allenatore sapevo in anticipo cosa pensasse delle persone”. I tifosi stanno lasciando diverse sciarpe sul feretro, che sta iniziando ad essere coperto dai colori di Lazio, Inter, Bologna e degli altri club in cui ha militato Sinisa Mihajlovic.

Anche Ignazio La Russa, Presidente del Senato, è andato in visita alla camera ardente e ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti: “Ha tirato calci di punizione contro le porte avversarie e anche contro le avversità della vita, sono stati sempre calci vincenti. Credo che oggi lui sia vicino agli sportivi, qualunque sia la loro fede calcistica, perché l’uomo ha sovrastato lo sportivo”. Questa mattina sono passati per un ultimo saluto anche l’assessore al Turismo del Comune di Roma Alessandro Onorato e Amedeo Goria.

