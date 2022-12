Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 17 dicembre 2022

L’apertura de ‘La Gazzetta dello Sport’ non poteva che essere su di lui, su Sinisa Mihajlovic. Il grande ex calciatore e allenatore che ci ha lasciati nella giornata di ieri, si prende completamente la prima pagina con il titolo “Sinisa per sempre”. Vengono messe in evidenza anche le parole di Zanetti che non ha potuto non ricordare i tempi all’Inter, quando deliziava con le sue punizioni perfette.

Il ‘Corriere dello Sport’, allo stesso modo, non poteva non dedicare la prima pagina a Mihajlovic. “Addio grande Sinisa”, ha scritto il quotidiano romano. In questo caso, viene messo in evidenza il commento di Mancini: “Era mio fratello”. In basso, però, c’è anche spazio per il Mondiale che si avvia verso la finale: “La Francia è senza difesa”. E sicuramente sarà un fattore decisivo per la super sfida contro l’Argentina.

Su ‘TuttoSport’, invece, Mihajlovic c’è ma nel taglio alto. “Sinisa il grande” scrive il noto quotidiano torinese. L’apertura è invece sulla Juventus: “Loro giocano, lui tifa” e in primo piano ci sono Fagioli, Miretti, ma soprattutto Pogba.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 17 dicembre 2022

All’estero, almeno nella giornata di oggi, i temi caldi di giornata sono altri. In Spagna, ad esempio, e parliamo di ‘AS’, l’apertura è dedicata a Sergio Busquets. Il centrocampista del Barcellona ha lasciato ieri la Nazionale e il quotidiano gli dedica la prima pagina con una foto mentre è sorridente e mette in evidenza lo stemma sulla maglia.

L’Equipe, invece, non può che seguire l’avvicinamento alla finale in Qatar. Il noto quotidiano francese sceglie di avventurarsi in un paragone storico e forse iconico. “Leur histoire” e vicini si vedono Pelé e Kylian Mbappe. I transalpini sperano nel trionfo ma devono fare i conti con una difesa decimata dal virus influenzale. Lo scrive anche l’Equipe nel taglio in alto: “Le virus s’attaque a la defense”.