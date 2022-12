Doccia gelata Pogba: Allegri fa scattare l’allarme

Non arrivano notizie incoraggianti per Paul Pogba: anche le parole di Massimiliano Allegri non tranquillizzano la Juventus

La Juventus ha vinto contro l’Arsenal in amichevole con tanti giovani in campo. La squadra di Allegri ha ripreso la preparazione in vista del ritorno del campionato in programma il 4 gennaio, senza i calciatori mondiali e gli infortunati. Proprio sugli assenti si è soffermato Allegri nel post partita parlando a ‘Sky’ e pronunciando parole non certo rassicuranti sulle condizioni di Paul Pogba per il quale c’è anche chi ha parlato di una possibile rescissione a gennaio.

“Non ha fatto un metro in allenamento, non so quando e come rientrerà. Questa è la verità, altrimenti ogni giorno si fa un teatrino su un calciatore che non ha fatto un metro di corsa. Dispiace che non ci sia e speriamo di riaverlo il prima possibile”. Da Pogba a Chiesa, un altro degli assenti, ma il cui ritorno è già prestabilito: “Ha avuto un affaticamento ma quando si alzano i ritmi dopo un infortunio come il suo è normale. Non l’ho rischiato ma ci sarà il 27. Cuadrado lo riavremo dopo la Cremonese, Bonucci non sarà fermo troppo a lungo. De Sciglio dovrebbe essere a disposizione dal 27″.

Discorso a parte per i calciatori che hanno preso parte al Mondiale: “Danilo e Alex Sandro il 27 rientreranno in squadra, Rabiot, Paredes e Di Maria avranno qualche giorno in più visto che domani giocheranno la finale. Kostic e McKennie si sono allenati bene a Torino, oggi è rientrato Szczesny e domani tornerà al lavoro Milik. In 10-15 giorni di riposo non si perde la condizione, anzi a volte serve un po’ di riposo”.

Juventus, Allegri sulla questione societaria

Inevitabile da parte di Allegri affrontare il tema societario, con le dimissioni di Agnelli e del Cda. “La parte sportiva non è stata toccata. Dispiace per Agnelli a cui ero legato e lo sono ancora a livello affettivo. Quando ripartirà il campionato dovremo essere pronti, al resto ci penserà la società”.

Allegri ha voluto ricordare anche Sconcerti e Mihajlovic ad inizio intervista: “Difficile trovare le parole in questi momenti. Un dolce pensiero alle famiglie”.