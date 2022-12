Ronaldo-Juventus non è finita: nuovo colpo di scena

La Juve si prepara in vista della ripresa del campionato, ma deve fare i conti anche con le questioni giudiziarie. Ronaldo torna all’attacco

Le ultime settimane sono state sconvolte dai risvolti giudiziari in casa Juventus. L’indagine Prisma e tutte le sue conseguenze stanno occupando le prime pagine e hanno causato le dimissioni in blocco dell’intero cda e del presidente Andrea Agnelli.

La situazione è spinosa, in attesa che la giustizia faccia il suo corso e che si capiscano i reali margini per sanzioni pesanti sotto il punto di vista sportivo. E uno degli aspetti che hanno complicato ulteriormente la situazione è sicuramente la carta Ronaldo. Un documento segreto che, secondo la Procura, avrebbe garantito al campione diversi milioni di euro a prescindere dalla permanenza o meno del campione ex Real Madrid. Milioni che non sarebbero mai stati inseriti a bilancio. Con il passare delle settimane, ne abbiamo sentito parlare in più occasioni, ma ora chi vuole vederci chiaro è Cristiano Ronaldo in prima persona.

Cristiano Ronaldo chiede l’accesso agli atti: vuole sapere la verità

Il campione portoghese è in una fase delicata della sua carriera, in cui dovrà capire dove proseguire il suo futuro. Dopo il naufragio dell’esperienza al Manchester United e la sfortunata spedizione in Qatar con il Portogallo, ora è tempo di non sbagliare più scelta per confermarsi ai massimi livelli.

CR7, però, dà uno sguardo anche al passato e vuole vederci chiaro su quanto è successo alla Juve. Infatti, secondo quanto riporta ‘Repubblica Torino’, Ronaldo è tornato all’attacco e ha chiesto di nuovo l’accesso agli atti. Il portoghese vuole capire cosa sia davvero la ‘carta segreta’ e ha ricevuto l’ok della Procura. Ora dovrà decidere il gip. Nello specifico, CR7 ha chiesto di poter avere una copia delle carte dell’indagine per verificare se ci siano documenti che attestino davvero una sua posizione di credito nei confronti del club bianconero. Insomma, Ronaldo non indietreggia e vuole vederci chiaro, anche con la Juve.