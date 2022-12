Allarme per Francia-Argentina: vogliono spostare la finale

Francia-Argentina è vicina, ma i problemi sono sempre di più alle porte della finale. Vogliono subito che venga spostato il match

Il Mondiale è arrivato alle sue battute finali, in attesa dell’ultima decisiva sfida che decreterà chi salirà sul tetto del mondo. E sono solo due le squadre che sono rimaste in lizza: stiamo parlando di Francia e Argentina, che per motivi diversi hanno dimostrato di meritarlo non poco l’appuntamento di domenica sera.

Sarà una sfida tra tante cose: la classe di Lionel Messi e l’esplosività di Kylian Mbappe, l’istinto di Julian Alvarez e l’esperienza di Olivier Giroud. In Francia-Argentina ci sono tante partite nella partita, ma c’è anche un grosso problema che sta colpendo i calciatori di Didier Deschamps. A causa dell’influenza, infatti, diversi difensori degli attuali campioni del mondo sono ai box e la situazione non sembra migliorare a poche ore dalla finale. Basti pensare che Rabiot e Upamecano non sono ancora al 100%, Coman è in isolamento e anche Varane e Konate sono a forte rischio, sempre a causa dell’influenza. Theo Hernandez, invece, deve fare i conti con una botta al ginocchio. Insomma, tutta la difesa di Deschamps – o quasi – rischia di essere ai box ed è un fattore che rischia di rovinare l’evento dell’anno. C’è chi non la sta prendendo affatto bene.

L’influenza mette in ginocchio la Francia in vista dell’Argentina

Quando domenica è ormai alle porte, molti tifosi francesi hanno fatto scattare l’allarme su quanto sta succedendo.

Giocarsi la finale di un Mondiale non capita tutti i giorni e farlo con tutte queste assenze, e che potrebbero anche aumentare nelle prossime ore, non è proprio l’ideale. Molti dei supporters dei campioni del mondo uscenti si sono, quindi, riversati sui social per esprimere la loro opinione. Alcuni semplicemente per trasmettere la loro rabbia, altri addirittura per chiedere di spostare la finale quando le cose si saranno sistemate. La FIFA, però, non prende neanche in considerazione la cosa: la finale si giocherà regolarmente domani, e che vinca il migliore.