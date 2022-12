DIRETTA Mondiali, Croazia-Marocco: Le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Khalifa International Stadium’ tra la Croazia di Dalic e il Marocco di Regragui in tempo reale

La Croazia e il Marocco si affrontano in una gara che mette in palio il terzo e il quarto posto della rassegna iridata di Qatar 2022. Si tratta della seconda sfida tra le due Nazionali in questo Mondiale dopo quella all’esordio nella fasi a gironi finita in pareggio 0-0.

Da un lato i biancorossi ‘Focosi’ di Zlatko Dalic – privi dell’interista Brozovic acciaccato – sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato agli ottavi di finale il Giappone e ai quarti il Brasile, sempre ai calci di rigore, ed essere stati battuti in semifinale 3-0 dall’Argentina. Dall’altro i ‘Leoni dell’Atlante’ di Walid Regragui – senza il capitano Saiss – hanno superato prima la Spagna ai rigori e poi il Portogallo, salvo poi arrendersi ad un passo dalla finalissima contro la Francia 2-0. In caso di parità al 90esimo, per assegnare la medaglia di bronzo, si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. A dirigere la partita sarà un ‘padrone di casa’, l’arbitro qatarino Al Jassim. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Khalifa International Stadium’ tra la Croazia e il Marocco in tempo reale.

Formazioni Ufficiali di Croazia-Marocco

CROAZIA (3-5-2): Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo; Orsic, Modric, Majer, Kovacic, Perisic; Kramaric, Livaja. CT Dalic

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat Allah; El Khannouss, Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT Regragui