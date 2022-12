Croazia-Marocco, Hakimi furioso negli spogliatoi: “Scintille con Infantino”

La finale per il terzo e quarto posto si è chiusa con parecchio nervosismo dopo il triplice fischio che ha portato le squadre negli spogliatoi

Con una prestazione di alto livello, la Croazia ha lasciato il Mondiale di Qatar 2022 con un successo sul Marocco e soprattutto con il terzo posto in tasca. Il secondo podio consecutivo per una nazionale che non smette di stupire, dopo aver sfiorato addirittura il primato a Russia 2018 nella finale persa contro la Francia.

Un ultimo Mondiale onorato come meglio non poteva da Luka Modric, calciatore fenomenale che ancora una volta ha messo tutta la sua infinita classe a disposizione della selezione allenata da Dalic. Una squadra che ha vissuto un ciclo indimenticabile fatto di calciatori dal talento smisurato del calibro di Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic e soprattutto Ivan Perisic, ancora una volta grande trascinatore dei suoi in Qatar.

Di fronte, un Marocco che ha meritato con coraggio e determinazione di chiudere il torneo tra le prime quattro. Una formazione entrata già nella storia del calcio africano come prima nazionale del continente a disputare la semifinale di un Mondiale. Un gruppo che è stato capace di eliminare prima la Spagna agli ottavi di finale e successivamente il Portogallo ai quarti, facendo sognare milioni e milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo.

Croazia-Marocco, Hakimi furioso a fine partita con Infantino

Al termine di un incontro ben giocato da entrambe le squadre, non è mancata la tensione all’interno del tunnel che porta agli spogliatoi.

Come raccontato dall’inviato Alessandro Antinelli su ‘Rai Sport’, i calciatori marocchini avrebbero proseguito le proteste per un arbitraggio che effettivamente ha lasciato più di una perplessità. La squadra diretta dal qatariota Abdulrahman Al Jassim non è stata impeccabile nella gestione complessiva della ‘finalina’, che ha visto degli episodi particolarmente dubbi nel corso dei 90 minuti sia da una parte che dall’altra.

Come raccontato dall’inviato, gli animi si sarebbero riscaldati ulteriormente dopo il triplice fischio. Al ritorno presso gli spogliatoi, l’ex Inter Achraf Hakimi si sarebbe reso protagonista di un confronto piuttosto acceso sulla designazione arbitrale con Gianni Infantino, presidente della Fifa. “Mi segnalano scintille nel tunnel fra Hakimi e Infantino”: questo il racconto riassunto dall’inviato dal termine del match.