Qatar 2022, Croazia-Marocco 2-1: secondo podio consecutivo per Dalic

La Croazia si è aggiudicata la finale per il terzo e quarto posto giocata questo pomeriggio contro il Marocco

Non ha trovato un lieto fine la favola del Marocco ai Mondiali di Qatar 2022. Nonostante l’impresa destinata a rimanere storica, la squadra di Walid Regragui si è dovuta accontentare della cosiddetta ‘medaglia di legno’ dopo la sconfitta nella finale per il terzo posto per 2-1 contro la Croazia.

Un’avventura comunque gloriosa per i ‘Leoni dell’Atlante’, divenuti la prima nazionale africana a centrare la semifinale in una coppa del mondo. Un’altra esperienza esaltante, invece, per la Croazia, che dopo il secondo posto ottenuto a Russia 2018 ha ottenuto ancora una volta il podio grazie al terzo posto in Qatar. ‘The last dance’ per Luka Modric, giunto all’ultimo mondiale in carriera e ancora una volta tra i migliori del torneo.

Per quanto riguarda il match che si è giocato questo pomeriggio alle 16.00, ai punti la Croazia ha meritato il successo contro un coraggioso Marocco. A sbloccare la gara ci ha pensato una giocata geniale di Ivan Perisic che su calcio di punizione ha trovato una sponda aerea inaspettata che ha permesso a Gvardiol di incornare il pallone con prepotenza e battere Bounou, per una rete che lo consacra come uno dei calciatori rivelazione del mondiale.

Vantaggio durato solamente due minuti a causa del pareggio immediato del Marocco. Sempre su calcio di punizione, una disattenzione corale della difesa croata ha permesso a Dari di insaccare indisturbato di testa da due passi. A trovare il gol vittoria è stato Orsic pochi minuti dalla chiusura del primo tempo con una conclusione a giro che si è insaccata sotto l’incrocio dei pali, imparabile per l’estremo difensore del Marocco che non ha potuto davvero nulla.

Mondiale Qatar 2022, tabellino e marcatori di Croazia-Marocco 2-1

CROAZIA-MAROCCO 2-1

7′ Gvardiol (C), 9′ Dari (M), 42′ Orsic (C)

CROAZIA (3-5-2): Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo; Orsic (90’+5 Jakic), Modric, Majer (66′ Pasalic), Kovacic, Perisic; Kramaric (61′ Vlasic), Livaja (66′ Petkovic). CT Dalic

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Dari (64′ Benoun), El Yamiq (66′ Amallah), Attiat Allah; El Khannouss (56′ Ounahi), Amrabat, Sabiri (46′ Chair); Ziyech, En-Nesyri, Boufal (64′ Zaroury). CT Regragui

Arbitro: Al Jassim

Ammoniti: Ounahi (M), Amallah (M)

Espulsi: –