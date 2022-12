Danno e beffa dopo la Champions: fanno spesa in casa Juve

Il campionato di Serie A si avvicina ad ampie falcate alla riapertura. La Juventus non può più sbagliare mentre al di fuori del terreno di gioco avrà anche un calciomercato da tenere d’occhio. Dall’estero osservano un giovane bianconero

La stagione della Juventus è nata sotto una cattiva stella. Tanti problemi fisici, una costruzione della squadra confusionaria e poco efficiente nei primi mesi e un rendimento penalizzante in fase iniziale che ha contribuito a creare gap con chi precede in classifica.

Mentre in Serie A la truppa di Allegri prima della sosta stava provando a porre rimedio con sei vittorie di fila, in Champions League il percorso è stato amarissimo: un solo successo e discesa in Europa League senza appello per Vlahovic e compagni. Un vero e proprio flop quello della Juve in versione europea che ha ceduto il passo a Benfica e PSG. Doppio confronto perdente anche contro i lusitani che il girone lo hanno chiuso al primo posto, e che nel prossimo futuro potrebbero tornare a costeggiare il destino del club bianconero ma da un’altra strada.

Calciomercato, Roger Schmidt guarda ad un talento della Juventus: mirino su Yildiz

Le strade di Juventus e Benfica, dopo la debacle del campo, potrebbero incrociarsi in sede di calciomercato, visto che tra le fila del club bianconero c’è un giovanissimo calciatore che potrebbe far gola ai lusitani.

Secondo quanto evidenziato su Twitter da Florian Plettenberg, giornalista di ‘SkySport.de’ Roger Schmidt, allenatore del Benfica, vorrebbe portare a Lisbona il talentuoso Kenan Yildiz (ex giovanili Bayern), trequartista classe 2005 che gioca delle giovanili della Juventus e che nel campionato Primavera di quest’anno ha già messo a referto 6 gol e 5 assist in 12 apparizioni.

Si tratta del miglior talento diciassettenne della selezione under 19 del club bianconero con già un passato in Germania, dove è nato, ma di nazionalità turca. Schmidt lo vorrebbe al Benfica ma la Juventus è contenta della crescita del ragazzo che presto potrebbe anche finire in prima squadra alla corte di Allegri. Stagione fin qui ottima per Yildiz che ha anche messo a referto tre gol in ambito europeo in Youth League.