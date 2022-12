Vlahovic e l’addio alla Juve: lo scambio migliore è col grande ex

Il serbo è reduce da un deludente Mondiale e da una prima parte di stagione non andata secondo aspettative. C’è chi parla già di addio ai bianconeri

Fra gli addetti ai lavori non tutti sono sicuri che il futuro di Vlahovic sarà in bianconero. Reduce da un deludente Mondiale e, ancor prima, da una prima parte di stagione non andata secondo la attese al di là dei numeri, il bomber serbo è finito nel mirino della critica ma anche di una parte dei tifosi della Juventus che da lui si aspettavano molto di più in rapporto agli 80 milioni e passa spesi dalla società nel gennaio di un anno fa.

In questo periodo, peraltro, sono di nuovo uscite voci che parlano di un ‘malessere’ da parte del classe 2000, insoddisfatto della sua avventura torinese per tanti motivi e per questo aperto a un eventuale addio.

Per lui le pretendenti non mancano, e sono soprattutto inglesi, dall’Arsenal fino al Manchester United passando per il Tottenham di Conte, senza escludere il Psg ma soprattutto il Bayern Monaco che, di fatto, ancora non ha rimpiazzato un certo Lewandowski.

Calciomercato Juventus, Vlahovic via: occhio al Bayern Monaco

A proposito di Bayern, i fan di Calciomercato.it si sono esposti su una possibile vendita di Vlahovic, scegliendo tra le opzioni proposte quella in cui si lancia l’ipotesi di uno scambio con un grande ex bianconero.

Parliamo di Kinglsey Coman, esterno francese classe ’96 che ha giocato in maglia bianconera nella stagione 2014/2015 per poi essere ceduto ai bavaresi per circa 30 milioni di euro.

Esito sondaggio Vlahovic: vince lo scambio con l’ex Coman

Lo scambio con Coman ha vinto il sondaggio Telegram col 29% dei voti, battendo quindi di poco quello con Sarabia e quindi con il Paris Saint-Germain.

Sul podio il ‘baratto’ con Martial del Manchester United, quarto con Mount del Chelsea, quinto e ultimo con Martinelli dell’Arsenal.