Ritorno di fiamma per Vlahovic: lo scambio tenta la Juve

Dusan Vlahovic torna nel mirino di un top club europeo e la Juventus sa già cosa chiedere per lasciare partire il bomber serbo

La delusione per l’eliminazione dal Mondiale sicuramente non è stata mandata giù tanto facilmente da Dusan Vlahovic. La Serbia infatti è stata una delle delusioni in Qatar, uscendo alla fase a gironi dietro a Brasile e Svizzera. Dopo aver saltato la prima partita il bomber della Juventus ha segnato solo un gol al Mondiale, risultato poi inutile in chiave qualificazione.

Tra circa tre settimane nel frattempo ritornerà in campo la Serie A, con la Juventus che affronterà la Cremonese in trasferta per cercare subito i primi tre punti del 2023. Nel frattempo tornano a circolare le voci di un interesse del Psg per il bomber bianconero Dusan Vlahovic, con la Juventus che potrebbe chiedere non solo cash per lasciarlo partire.

Calciomercato Juventus, Vlahovic nel mirino del Psg: chiesto Renato Sanches in cambio

Una prima parte di stagione sicuramente non semplice per Dusan Vlahovic, con qualche infortunio di troppo, che lo hanno portato a giocare solo 15 partite con la Juventus, mettendo a segno 7 gol. Il bomber bianconero però continua a fare gola a diversi top club, ma vederlo partire a gennaio sembrerebbe non essere una opzione.

Uno su tutti sembrerebbe essere il Psg. Tornano infatti le voci che vedrebbero il club parigino ancora una volta interessato a Vlahovic per l’attacco. La Juventus per il proprio bomber ovviamente non farà sconti e dunque potrebbe chiedere non solo una parte cash, ma anche il cartellino di un calciatore. Il profilo scelto potrebbe essere quello di Renato Sanches, centrocampista classe ’97 che con il Psg in questa stagione non sta avendo molto spazio. Infatti fino ad ora ha giocato solo tre partite da titolare su 13 presenze totali. Il centrocampista portoghese potrebbe essere un giocatore importante per Massimiliano Allegri, che vedrebbe arrivare un nuovo innesto di qualità per rinforzare il centrocampo. Certo che il prezzo da pagare non sarebbe basso, perché vedrebbe partire il bomber Dusan Vlahovic. Discorso che ovviamente potrebbe essere proposto in estate.