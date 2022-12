Allegri e Juventus al bivio: c’è già il nome del sostituto

La Juventus riflette sul futuro della panchina, con la posizione di mister Allegri che appare in bilico: il sogno dei torinesi non tramonta

Si avvicina la ripresa del campionato di Serie A. Subito un big match da urlo – in programma il prossimo 4 gennaio -, che vedrà affrontarsi faccia a faccia Inter e Napoli in quel di San Siro. La Juventus, invece, sarà chiamata a superare l’ostacolo Cremonese, almeno sulla carta più che fattibile.

I bianconeri, a sorpresa, sono riusciti a prendersi il terzo posto della classifica, raggiungendo quota 31 punti in quindici giornate. Questo grazie alle sei vittorie consecutive messe a referto prima che cominciasse la pausa per il Mondiale qatariota. Tra l’altro, tutti successi ottenuti senza subire reti, fra i quali spicca quello ai danni della ‘Beneamata’ targata mister Simone Inzaghi all’Allianz Stadium. Parte del merito dei risultati in questione va data di certo a Massimiliano Allegri, il quale sembra aver finalmente trovato la cura per uscire dalla crisi. Il tecnico livornese ha ridato ordine e compattezza al gruppo. Parliamo di aspetti assolutamente imprescindibili al fine di lottare ad alti livelli, a maggior ragione considerando quanto l’allenatore toscano tenga alla fase difensiva. Impossibile, però, dimenticare le numerose delusioni raccolte nelle scorse settimane, soprattutto ovviamente il fallimento in Champions League, con l’eliminazione a un turno dal termine della fase a gironi. Di conseguenza, la posizione di Allegri continua ad apparire in bilico e la sensazione è che l’addio nei mesi a venire non si possa affatto escludere.

La Juve insegue ancora il sogno Zidane: decisione su Allegri a fine stagione

In generale, c’è parecchia incertezza circa il futuro del club di Exor, data l’inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura della Repubblica di Torino. Nonostante ciò, i torinesi starebbe già pensando al potenziale sostituto del mister ex Milan.

E, stando a quanto riferisce ‘Diariogol.com’, la ‘Vecchia Signora’ starebbe continuando ad inseguire il sogno Zinedine Zidane. Deschamps è arrivato di nuovo in finale con la Francia e ora potrebbe anche rinnovare il suo contratto, perciò un eventuale approdo dell’ex centrocampista in Nazionale sembra molto più complicato rispetto a qualche tempo fa. Oltre alla Juventus, sarebbero sulle tracce di ‘Zizou’ pure Paris Saint Germain e Brasile, con la Federazione verdeoro che avrebbe ricevuto un no come risposta da Carlo Ancelotti. La società bianconera, sempre secondo la fonte citata, prenderà la decisione finale su Allegri a fine stagione. E il nome di Zidane sta tornando di moda, ma è bene sottolineare che il ritorno del francese a Torino sarebbe più probabile qualora arrivasse una nuova proprietà.