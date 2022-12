Calciomercato Juve, annuncio choc su Pogba: “Rescissione a gennaio”

Il centrocampista bianconero è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare la prima parte di stagione

Nuova bufera intorno al futuro di Paul Pogba alla Juventus. L’ex calciatore del Manchester United, tornato a Torino la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto, è subito rimasto vittima di un infortunio al ginocchio durante il pre-campionato bianconero.

Uno stop che ha suscitato parecchie polemiche e perplessità, non solo sulle condizioni del centrocampista. Anche la gestione del suo recupero è stata poco chiara per via della scelta iniziale di andare incontro a delle terapie conservative. L’idea era quella di evitare l’intervento chirurgico in modo da poter rientrare in tempo per i Mondiali di Qatar. Una strategia però ridisegnata dopo i controlli di inizio settembre che lo hanno portato sotto i ferri.

Contrariamente alle previsioni che suggerivano un ritorno in campo a fine ottobre, un nuovo problema muscolare accusato ha costretto il francese a rimandare a gennaio il recupero, dicendo definitivamente addio ai Mondiali con la Francia. Il suo rientro, previsto inizialmente per la sfida del 13 gennaio contro il Napoli, potrebbe però ulteriormente slittare in seguito agli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Damascelli sgancia la bomba su Pogba

Qualora realmente l’infortunio al ginocchio dovesse tenere fuori Pogba per altre settimane, a quel punto inizierebbero a moltiplicarsi i punti interrogativi su quello che è stato l’ingaggio faraonico – seppur a costo zero – della scorsa estate.

Di Pogba ha parlato Tony Damascelli sulle frequenze di ‘Radio Radio’, sganciando una clamorosa indiscrezione su quello che potrebbe essere il futuro del francese. Questo l’avviso del giornalista ai tifosi bianconeri: “Se Pogba non dovesse essere disponibile a gennaio si valuta la rescissione del contratto con la Juve“.

Insomma, un dietrofront inaspettato su quello che la scorsa estate veniva giustamente considerato come uno dei migliori colpi del campionato italiano. In ogni caso, come spiegato dal giornalista, tanto dipenderà dal ritorno in campo del francese, attesissimo soprattutto da Massimiliano Allegri che in lui ripone le principali speranze bianconere in vista di una seconda parte di stagione nella quale tenterà la rimonta complicatissima sul Napoli.