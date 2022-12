Vogliono Rugani, così la Juventus accontenta l’Inter

Possibile affare nel mercato di gennaio con Rugani e l’Inter protagonisti: intreccio con Gattuso e Inzaghi accontentato

La Juventus è tornata in campo sabato pomeriggio contro l’Arsenal: l’occasione per Allegri di mettere alla prova in un impegnato internazionale alcuni dei giovani bianconeri. Occasione sfruttata bene considerato che la compagine piemontese è riuscita ad imporsi 2-0 contro la capolista della Premier League.

In campo dal primo minuto e per tutto il match c’è stato anche Daniele Rugani. Il difensore ex Empoli nella prima parte di stagione non ha avuto molto spazio: appena tre le presenze maturate per un totale di 259 minuti e la sensazione che nella seconda metà di campionato le cose non cambieranno. Ecco perché il suo addio a Torino è da tenere in considerazione, anche se in caso di partenza servirà poi garantire ad Allegri un rimpiazzo per evitare di avere una retroguardia sottodimensionata rispetto alle necessità. Proprio a Rugani pensa Gennaro Gattuso per il suo Valencia in un affare che potrebbe rendere felice anche Inzaghi e l’Inter.

Calciomercato Juventus, Rugani ‘regala’ il colpo all’Inter

Stando a quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, il Valencia ha la necessità di inserire un nuovo difensore nella propria rosa.

Una richiesta esplicita di Gattuso che avrebbe chiesto proprio Rugani. Un affare possibile vista la disponibilità del difensore ad approdare in Spagna e della Juventus a dare il via libera alla cessione.

L’arrivo di Rugani è fondamentale perché il Valencia è ormai rassegnato a perdere Diakhaby. Il franco-guineano, in scadenza di contratto a fine stagione, potrebbe anche anticipare la sua partenza nel caso in cui dovesse arrivare un difensore (come Rugani appunto). Il nome del 25enne è finito anche nel mirino dell’Inter che potrebbe quindi approfittare dell’approdo del calciatore della Juventus alla corte di Gattuso per provare il colpo in difesa, aumentando così le possibilità di rotazioni per Simone Inzaghi.