“La Serie A mi piace”: l’annuncio del tecnico fa ‘tremare’ Allegri e Inzaghi

Il tecnico della Juventus e quello dell’Inter non sono certi di proseguire sulle rispettive panchine. Occhio al collega straniero, uscito di nuovo allo scoperto

Oggi e nemmeno domani nessuno potrebbe mettere la mano sul fuoco sulla conferma di Massimiliano Allegri e di Simone Inzaghi rispettivamente al timone della Juventus e dell’Inter. Entrambi, infatti, sono in bilico visti i risultati non brillantissimi nella prima parte di questa stagione. Pessimi quelli del livornese, con l’uscita dalla Champions già ai gironi, non all’altezza delle aspettative – almeno in campionato – quelle del piacentino.

Sia Allegri che Inzaghi, specialmente il primo, potrebbero poi venir travolti da possibili cambi se non rivoluzioni societari. Insomma, mettere la mano sul fuoco sulla loro permanenza significherebbe rischiare, e molto, di bruciarsela. Eventuali sostituti? Per il primo sono tornate a circolare i ‘pesanti’ nomi dei due grandi ex Conte e Zidane, con annesso ritorno di Marotta; per il secondo ora come ora gira poco, anzi nulla al di là della suggestione evergreen rappresentata dal ‘Cholo’ Simeone.

Per le panchine di Juve e Inter non vanno appunto escluse soluzioni straniere. Straniere e illustri, come quella rappresentata da Mauricio Pochettino. L’argentino di origini piemontesi è ancora senza squadra dopo l’esonero dal Psg arrivato alla fine della scorsa stagione. A Parigi ha deluso, travolto dai mille problemi di uno spogliatoio pieno di campioni e due fuoriclasse, Messi e Mbappe, che faticano ad essere squadra sia dentro che fuori dal campo. Ma l’ex Tottenham, portato in finale di Champions poi persa contro il Liverpool, ha voglia di rilanciarsi, magari in Italia.

Calciomercato Juventus e Inter, Pochettino strizza l’occhio: “La Serie A mi piace”

Intervistato da ‘La Vanguardia’, il cinquantenne di Murphy ha parlato proprio del suo futuro strizzando l’occhio al nostro massimo campionato.

“Vedremo cosa ci riserverà il calcio – le sue parole – Mi piacciono la Liga, la Premier League, la Serie A o la Bundesliga perché sono i migliori campionati del mondo”. Pochettino è apprezzato da Juve e Inter, quindi un suo approdo sulla panchina di una delle due big della Serie A – a patto che accetti uno stipendio ‘umano’ per l’Italia – non è impossibile.