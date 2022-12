Accordo vicino con la Juve: il nuovo DS arriva dal nemico

Accordo vicino con la Juventus: il nuovo direttore sportivo potrebbe arrivare dal nemico. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

È già in corso il toto-nomi per la nuova dirigenza della Juventus. I più chiacchierati sono Del Piero e Marotta, ma un’altra casella da riempire potrebbe essere quella del direttore sportivo in caso di addio a Cherubini al termine della stagione.

Nel frattempo, John Elkann si è già affidato a Ferrero e Scanavino: “Il nuovo Consiglio che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del Presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi. Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente. Maurizio Scanavino, che ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società dove ha lavorato, metterà a frutto l’esperienza maturata soprattutto in ambito media e digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus, uno dei brand più forti al mondo”.

Blindato anche Allegri: “Rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo su di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo”. “La nostra storia parla di vittorie e ci dà la forza che serve proprio in questi momenti. Con il sostengo e l’affetto dei nostri tifosi, abbiamo l’occasione di costruire un futuro straordinario”, ha rassicurato Elkann.

Calciomercato Juventus, intesa vicina con Giuntoli: l’indiscrezione

Sul fronte direttore sportivo, invece, in cima alla lista c’è il nome di Cristiano Giuntoli, attuale capo dell’area sportivo del Napoli di De Laurentiis.

Secondo quanto riportato dall’insider ‘Enganche’, la Juventus sarebbe vicina a raggiungere un accordo di massima con Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo a partire dalla prossima stagione. Prima, però, i bianconeri devono ovviamente ‘congedare’ Federico Cherubini e successivamente liberare il ds dall’ultimo anno di contratto con il Napoli, che ha una scadenza fissata al 2024. Si attendono ora ulteriori conferme.