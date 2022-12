La Juve mette la freccia: Inter al tappeto, arrivano entrambi

La Juve sta programmando il suo futuro sul calciomercato e con le idee chiare per quanto riguarda i laterali bassi. Inter ko

È vero, le questioni giudiziarie stanno significando tanto per la Juve che, però, allo stesso tempo, continua a guardarsi attorno sul calciomercato, alla ricerca di nomi importanti sulle fasce.

Massimiliano Allegri, infatti, ha fatto trapelare in diverse occasioni che la mancanza di spinta dal basso è un problema nella costruzione della rosa che ha a disposizione, con la necessità che avvenga il prima possibile. La società vuole accontentarlo e sta monitorando il calciomercato alla ricerca dei profili giusti per coprire questa mancanza, ma anche con l’obbligo di non poter spendere tanto. La parola d’ordine del nuovo corso bianconero resta una: gioventù. Sì, perché se già prima della sosta Allegri ha dato prova di poter puntare su talenti di prospettiva e ottenendo addirittura dei risultati migliori, anche sul calciomercato la direzione che verrà presa dovrebbe essere la stessa. Nell’attuale gruppo, in quella zona di campo, verrà dato risalto a Iling-Junior che sa spingere fino in fondo sia a destra che a sinistra e che alla prova internazionale ha risposto presente anche in una serata già in partenza complicatissima come quella di Benfica. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, poi, sul taccuino dei bianconeri c’è il nome di Ivan Fresneda. Si tratta di un terzino di soli 18 anni in forza al Valladolid, seguito nel recente passato anche dall’Inter. Il suo profilo è di gradimento della Vecchia Signora che potrebbe tentare l’assalto decisivo a gennaio o a giugno. Ma non è affatto l’unico in lista.

La Juve ne approfitta: oltre a Fresneda, c’è anche Karsdorp

Fresneda, però, non è affatto l’unico nome finito in cima alla lista del club di Torino.

Infatti, un profilo che resta caldo in quella zona di campo, secondo la Rosea, è Rick Karsdorp. Dopo i problemi con José Mourinho alla Roma, l’olandese rappresenta un’occasione niente male da sfruttare sul calciomercato. Si tratta, però, di una pista che la Juve vuole cavalcare solo per l’immediato. Già a gennaio è un nome molto concreto per mettere a disposizione di Allegri un vice Cuadrado affidabile e che possa garantire un buon livello di prestazioni fin dalle prossime settimane. Fresneda e Karsdorp, quindi, rappresentano un ottimo compromesso tra conti e esigenze di campo e la Juve non vuole farsi scappare l’occasione.