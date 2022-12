Argentina-Francia nella bufera: “Decreto Fifa e rinvio a mercoledì”

Domani andrà in scena la finalissima del Mondiale qatariota tra Argentina e Francia: altra polemica, arriva la stoccata in diretta alla Fifa

Siamo giunti all’ultimo step del Mondiale in Qatar. La prestigiosa competizione per Nazionali ha riservato non poche sorprese ai tifosi e agli amanti del calcio in tutto il mondo. Basti pensare al fallimento di cui si è resa protagonista la Germania, che per la seconda volta consecutiva non è riuscita a superare la fase a gironi.

Anche dalla Spagna targata Luis Enrique, ovviamente, ci si aspettava molto di più. Le ‘Furie Rosse’ vantano talenti molto giovani, ma già di caratura internazionale (vedi Gavi e Pedri). Nonostante ciò, si sono dovuti arrendere di fronte alla maggior freschezza psicofisica del Marocco di Walid Regragui, il quale ha davvero lasciato la platea a bocca aperta. Non solo gli spagnolo infatti, anche il temibilissimo Portogallo (tra i favoriti ai blocchi di favoriti) ha alzato bandiera bianca contro la truppa africana, giunta poi alla semifinale. Un evento a dir poco storico e un percorso letteralmente fantastico, interrotto soltanto dai campioni del Mondo in carica della Francia. Tra l’altro, il gol a firma Theo Hernandez – che ha sbloccato la sfida – è stato il primo subito dai marocchini nel corso di questo Mondiale. Troppo forti i ‘Bleus’, con la stella Mbappe che adesso intende trionfare nuovamente a distanza di soli quattro anni. Ma, affinché ciò diventi realtà, dovrà superare l’ostacolo Argentina. Lionel Messi – vero motore trainante della ‘Seleccion’ – non avrà più chances per alzare finalmente al cielo quella coppa che tanto desidera da sempre.

Allarme Argentina-Francia: è bufera, stoccata alla Fifa

Motivo per cui, ci aspetta un match alquanto caliente e ricco di numerosi ribaltamenti di fronte. Intanto, però, si registra una polemica non indifferente circa i casi di influenza che stanno colpendo diversi giocatori francesi.

Dopo Adrien Rabiot e Dayot Upamecano, assenti entrambi col Marocco, e Kingsley Coman, messo in isolamento, si sono aggiunti alla lista Raphael Varane e Ibrahima Konate. C’è, infatti, il sospetto che possa trattarsi di un focolaio Covid, tant’è che molti tifosi transalpini sui social chiedono di spostare la data della gara. Sulla spinosa questione ha detto la sua il giornalista Sandro Sabatini, ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Evidentemente Francia ed Argentina si allenano in campi diversi e dormono in hotel diversi, visto che si sono ammalati solo i transalpini… Veniamo da un triennio di partite condizionate dai tamponi positivi, con calciatori che non potevano giocare. Se io fossi stato la Fifa, invece di far finta di nulla, avrei fatto un decreto attuando un controllo. Se il controllo avesse dato come esito dieci giocatori impossibilitati a giocare, allora poi la finale magari sarebbe stata spostata a mercoledì. È semplice buon senso“.