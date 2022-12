Giroud escluso per la finale: ecco costa sta succedendo

Didier Deschamps sta maturando una clamorosa decisione per la finale con l’Argentina: fuori Giroud, ecco cosa succede

Cresce l’attesa per la partita che decreterà la vincitrice del Mondiale 2022: è Argentina-Francia l’atto conclusivo del torneo iridato che ha visto via via cadere alcune delle grandi favorite fino ad arrivare alle due Nazionali che si contenderanno il trofeo.

I campioni del mondo in carica contro i vincitori della Coppa America 2021, Mbappe contro Messi per quello che è l’appuntamento con il ballo finale della sua avventura con l’albiceleste. La viglia della sfida è stata caratterizzata dal virus che ha colpito alcuni dei calciatori francese: Konate, Varane, Tchouameni, Hernandez e Coman sembrano aver superato i problemi che hanno accusato nei giorni scorsi e sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo ad eccezione dell’ex Juve che ha svolto lavoro a parte. Da valutare la sua disponibilità in vista della finale mentre Didier Deschamps studia le mosse per ingabbiare l’Argentina e avere la meglio sul collega Scaloni. Proprio per questo, il ct transalpino sta lavorando ad una possibile sorpresa per spiazzare i rivali. Ne dà notizia ‘RMC’ che racconta delle prove avvenute nella sessione di rifinitura con una possibile esclusione a sorpresa.

Argentina-Francia, la mossa a sorpresa di Deschamps

Durante la partitella che si è disputata quest’oggi, infatti, Deschamps ha provato Kylian Mbappe come centrale di attacco con Marcus Thuram sulla sinistra e Dembele confermato a destra.

Un tridente che significherebbe l’esclusione di Oliver Giroud, uno dei protagonisti del cammino della Francia fino all’atto finale. Nella seconda parte dell’allenamento, l’attaccante del Milan è tornato al centro dell’attacco titolare e bisognerà ora vedere se la prova è stata soltanto un tentativo di depistaggio o se davvero il commissario tecnico della Francia proverà a spiazzare tutti lasciando in panchina chi ha segnato già tre reti in questa competizione. Una decisione che si conoscerà soltanto quando verrà annunciate le formazioni ufficiali.

Queste le due possibili opzioni di formazioni per la Francia:

Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Griezmann, Rabiot; Dembele, Giroud, Mbappe.

Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Griezmann, Rabiot; Dembele, Mbappe, Thuram.