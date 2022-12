Club, calciatori, colleghi e politici: sport in lutto per la scomparsa di Mihajlovic

L’allenatore è morto questo pomeriggio dopo aver combattuto per tanti anni contro una brutta malattia

Dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni, questo pomeriggio Sinisa Mihajlovic all’età di 53 anni è scomparso lasciando un grande vuoto non solo nel mondo del calcio, ma nello sport in generale. Un vero guerriero che dal primo fino all’ultimo istante ha lottato contro una lunga malattia con grande coraggio.

Tra i migliori specialisti su calcio di punizione che il campionato italiano abbia mai visto, Mihajlovic, prima di intraprendere la carriera da allenatore, ha vissuto un’importantissima esperienza da calciatore. Tra le maglie indossate dall’ex terzino in Serie A, ricordiamo ovviamente le avventure con Roma, Sampdoria, Lazio e infine Inter, club con il quale ha conquistato il suo secondo scudetto italiano e la sua quarta Coppa Italia prima di ritirarsi proprio in nerazzurro.

Da San Siro, inizialmente come vice di Roberto Mancini, è cominciato il suo nuovo percorso da allenatore. Una carriera avvincente, fatta di grandi sfide, panchine importanti ed imprese destinate a rimanere storiche. Partito da una panchina gloriosa come quella del Bologna, per Mihajlovic è stato poi un crescendo che lo ha portato ad allenare – oltre alla selezione serba – squadre come Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino, Sporting CP per poi chiudere il cerchio proprio a Bologna, negli anni che lo hanno visto combattere da vero gladiatore con la malattia senza mai arrendersi.

Il mondo dello sport il lutto per la morte di Mihajlovic: i messaggi social di calciatori, allenatori, politici e non solo

In seguito alla diffusione della notizia che ha riguardato la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ovviamente i social sono stati inondati da messaggi di affetto verso l’allenatore serbo.

Amici, conoscenti, colleghi, calciatori, politici, artisti… tutti uniti nel ricordo di un grande uomo che è stato un esempio per i valori e per il coraggio. Un uomo che in Italia era conosciuto e ben voluto da tutti, un paese nel quale era approdato nel 1992 da giovane promessa della Stella Rossa e dal quale non è più andato via per il fortissimo legame.

Questi sono solamente alcuni dei messaggi lanciati su Twitter nelle ultime ore rivolti al pensiero di Sinisa:

Ciao guerriero hai lottato a testa alta fino alla fine, uomo vero 💔 RIP #Mihajlovic pic.twitter.com/oGbwNwOy5n — Franco Baresi (@FBaresi) December 16, 2022

se stasera voi sente grande botto in cielo, non è tuono ma #mihajlovic che insegna a tirare punizioni — Vujadln Boskov (@VujaBoskov) December 16, 2022

La S.S. Lazio piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic ➡️ https://t.co/29ZOfNHotx pic.twitter.com/8TSFwASCyG — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 16, 2022

Ciao Sini, hai lottato, come hai sempre fatto in campo e fuori, non è bastato, per sempre il nostro guerriero, mancherai 💙 #rip #Mihajlovic pic.twitter.com/bLAzjBhxvR — roberto baronio (@RBaronio) December 16, 2022

Non si è mai pronti a salutare un compagno di viaggio.

Ciao Sinisa — Inter (@Inter) December 16, 2022

“Se n’è andato #Mihajlovic, aveva 53 anni”. (Gazzetta) Ciao Sinisa, sei stato un gigante. pic.twitter.com/wZUyg5pCdx — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 16, 2022

