Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 dicembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 16 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata all’intervista esclusiva a Sandro Tonali. Così il centrocampista del Milan: “Abbiamo più esperienza dell’anno scorso, Pioli ci trascina, alla ripresa Ibra sarà il valore aggiunto. De Ketelaere? Ci sono passato, è un fatto mentale”. E su Leao e il suo futuro: “Lui sa qual è la cosa migliore da fare. Prenda la decisione migliore per lui prima che per noi. Io al Milan potrei restare a vita”.

La prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘ è per Endrick, l’ultima spesa folle del Real Madrid di Florentino Perez. La stella del Palmeiras sarà dei Blancos per oltre 70 milioni di euro. Spazio ovviamente dedicato anche alla finale Mondiale tra Argentina e Francia: l’allarme influenza preoccupa Deschamps, mentre in taglio alto si parla di Mourinho e del suo futuro, per il momento blindato, sulla panchina della Roma.

Infine, ‘Tuttosport‘ apre con l’Euroshow di Cristiana Girelli in Champions League: l’attaccante della Juventus Women segna 4 gol contro lo Zurigo mantenendo vive le speranze di qualificazione. Servirà l’impresa sul campo del fortissimo Lione. In taglio alto si parla invece di Superlega in seguito al parere dell’avvocatura generale della Corte Europea.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 16 dicembre 2022

“Juego de tronos” è l’apertura in Spagna del ‘Mundo Deportivo‘. Cresce l’attesa per la finalissima tra l’Argentina di Messi e la Francia di Mbappé. Domenica saranno di fronte i due compagni di squadra al Paris Saint-Germain: Messi per riportare in Argentina un Mondiale che manca da Maradona, Mbappé e compagni per il secondo trionfo consecutivo. Infine, il quotidiano portoghese ‘A Bola‘ avanza la candidatura di Mourinho per la panchina del Portogallo. È infatti ufficiale la separazione con Fernando Santos.