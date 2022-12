Proposta rifiutata, è caos: UFFICIALE, il presidente si dimette

Dopo la proposta rifiutata il presidente decide di prendere una strada drastica: dimissioni immediate ufficiali

Il calcio italiano vive un momento sicuramente non molto semplice in tutte le categorie. In particolare in Lega Pro si sta scatenando il caos che porta a una rivoluzione improvvisa. Il primo a chiedere proprio la rivoluzione per il campionato di Serie C è stato proprio il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

Infatti il presidente Ghirelli ha proposto nell’assemblea di Lega che si è svolta ieri a Roma una nuova riforma che prevedeva un cambio di format per il campionato di Serie C. La proposta però nell’assemblea di ieri è stata bocciata e oggi il presidente Francesco Ghirelli ha deciso di rassegnare ufficialmente le proprie dimissioni dalla carica di presidente della Lega Pro. L’annuncio è arrivato attraverso una lettera scritta proprio dall’ormai ex presidente Ghirelli.

Lega Pro, il presidente Ghirelli rassegna le dimissioni: la lettera

Ha tentato di rivoluzionare il campionato di Serie C il presidente Francesco Ghirelli, ma la proposta non è stata accolta nell’assemblea di Lega che si è svolta ieri. La riforma che prevedeva un cambio di format è stata ormai definitivamente bocciata e il presidente ha deciso di fare un passo indietro.

Infatti, come riportato da ‘Lacasadic.com’, Francesco Ghirelli ha presentato le dimissioni da presidente di Lega Pro, scegliendo di scrivere anche una lettera. In questa racchiude un velo di tristezza per come sono andate le cose e rivive diverse parti del suo passato anche extra calcistico. Infine augura a tutti i suoi collaboratori all’interno della Lega un futuro splendente. Dunque dimissioni che saranno effettive a partire da domani e Lega Pro che dovrà eleggere un nuovo presidente il prima possibile. Probabilmente ciò avverrà ormai nell’anno nuovo. Un tentativo di cambiare format all’interno della Serie C che non è andato a segno, ma che sicuramente ha lasciato con tanta amarezza Francesco Ghirelli, che ha deciso di fare questo passo importante indietro. Ora vedremo quale sarà la scelta della Lega Pro e a chi sarà affidata la carica di presidente.