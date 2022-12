Pogba nella bufera, lo ‘cacciano’ dalla Juve: “Vai via”

Paul Pogba a causa di un brutto infortunio al ginocchio, che lo ha costretto ai box nella sua seconda avventura alla Juventus, ha dovuto anche saltare il Mondiale in Qatar. La Francia è in finale e il centrocampista bianconero potrebbe andare a vedere dal vivo l’ultimo atto. Una decisione che già fa riflettere

La seconda storia juventina di Paul Pogba è iniziata nel peggiore dei modi. Un brutto infortunio, qualche errorino di valutazione, un rientro slittato ed un Mondiale perso con la sua Francia che senza di lui è riuscita ad arrivare fino all’ultimo atto.

Sui social il centrocampista bianconero è sempre stato molto attivo nel sostenere i suoi connazionali e non è da escludere una sua presenza in Qatar proprio per assistere dal vivo all’ultimo atto della coppa del Mondo tra la Francia di Mbappe e l’Argentina di Leo Messi. Una finalissima ricca di tematiche e a cui potrebbe essere aggiunto dell’altro pepe con l’eventuale presenza tra gli spettatori di Pogba con la stessa Juventus che lo ha autorizzato a rispondere all’invito della Francia per la partita di domenica.

Pogba in Qatar ed è nuova polemica: “Può anche restare lì”

Intanto il rientro in campo slitta e Pogba lascia nuovamente la Continassa per la finale dei Mondiali, mentre i tifosi iniziano a spazientirsi in merito a questa seconda avventura juventina dell’ex Manchester United.

Presenziare alla finalissima sarebbe un gesto che a una bella fetta di supporters juventini proprio non andrebbe giù. In tanti infatti sui social si sono già espressi in maniera chiara sulla vicenda:

Pogba veramente poco furbo. Poteva continuare a far leva sull’appoggio dei tifosi nostalgici e portare avanti la narrazione del suo amore verso la Juve così da diminuire le critiche. Sta riuscendo a distruggere pure quello, oltre alla sua gamba. — Unlucky Lori🇫🇷💎 (@loriwastaken) December 16, 2022

Magari ci darà anche una mano nel girone di ritorno, ma ad oggi Pogba ha abbondantemente stancato — ~ Lili ~ (@levitwelve2) December 16, 2022

Che schifo Pogba, se vola a vedere la finale può rimanere anche li in Qatar poi — Mara💎🤍 (@maraa1021) December 16, 2022

Se vi ricordate, quando tornò a Manchester, #Pogba parlò di ritorno da una vacanza. Ecco adesso è di nuovo in vacanza. — Up_78 (@Up_78erailmio) December 16, 2022

#Pogba è libero di andare a vedere la finale di #Qatar2022 visto che la società glielo consente.

Diciamo che però, vista la situazione, sarebbe bello far passare ai propri tifosi un messaggio del tipo “mi sarebbe piaciuto andarci, ma devo concentrarmi sul mio rientro in campo”… — Pensiero Bianconero (@PensieroBNJ) December 16, 2022

È incredibile come pogba abbia buttato la sua carriera così — Maldinismo (@GiovaB95) December 16, 2022

La questione Pogba è semplicissima, nessuno critica il fatto che Pogba voglia andare in Qatar a vedersi la finale della sua Francia ci mancherebbe è libero di farlo, ma quello che manda in bestia è il suo comportamento da quando è ritornato alla Juventus.

Dico sin da subito che — Ɠɾɑzყ (@__grazy87) December 16, 2022

Pogba vattene — ️️ 🫧 (@bebecitasf) December 16, 2022

Chi si lamenta del permesso dato a Pogba per la finale del mondiale è davvero un ingrato che non dovrebbe parlare di calcio. Dopo ben zero partite ufficiali giocate con la Juventus (7.5 milioni a stagione) direi che un viaggetto in Qatar per sostenere i compagni ci può stare — valerio amadei (@valerio_amadei) December 16, 2022