La FIFA stravolge tutto: Infantino esce allo scoperto

Gianni Infantino prende la parola con la conferenza stampa che anticipa la chiusura del Mondiale in Qatar che avverrà con la finalissima di domenica pomeriggio tra Argentina e Francia. Intanto il presidente annuncia novità

Il Mondiale in Qatar ha catalizzato l’attenzione dei tifosi in queste settimane con un percorso lungo, chiacchierato e divertente che culminerà con la super sfida tra l’Argentina di Messi e la Francia di Mbappe di domenica pomeriggio.

Tempo quindi di tirare le somme ma anche di intavolare il futuro per la FIFA con il presidente Gianni Infantino protagonista della conferenza stampa di chiusura di Qatar 2022 con tanti nuovi progetti da portare avanti per quelle che saranno le prossime competizioni in ballo. Particolare attenzione anche al Mondiale per Club, con una nuova formula decisamente più estesa ed accattivante a partire dal 2025, senza dimenticare la Coppa del Mondo per club femminile e un Mondiale di futsal femminile.

FIFA, Infantino annuncia novità: un nuovo Mondiale per Club

Una serie di progetti e cambiamenti che Infantino ha ben spiegato in conferenza stampa, iniziando a far salire l’hype per quello che potrà essere il futuro del calcio mondiale, e non solo.

Il presidente FIFA ha annunciato: “Una nuova Coppa del Mondo per club, un torneo a 32 squadre, che si svolgerà nel 2025. Ci saranno i migliori 32 club del mondo”. Infantino non fornisce ulteriori dettagli mentre sul resto dice: “Ci sarà anche la Coppa del Mondo per club femminile e un Mondiale di futsal femminile. Quando si tratta del calendario delle partite internazionali, dobbiamo prendere in considerazione la salute e il benessere dei giocatori. Dobbiamo assicurarci che ci sia un periodo di riposo per i giocatori, un periodo di vacanza, idealmente 72 ore tra le partite. Ora ci consulteremo su tutti questi argomenti e approfondiremo”.

E sulla prossima edizione dei Mondiali: “L’impatto del calcio sarà enorme in Nord America. I ricavi aumenteranno in termini di broadcasting, sponsorizzazione, biglietteria e ospitalità, grazie all’aumento a 48 squadre. Giocheremo in enormi stadi che di solito vengono utilizzati per il football americano. In Qatar i gruppi da quattro squadre sono stati assolutamente incredibili. Dobbiamo rivedere, o ridiscutere il formato. 16 gruppi da 3 o 12 gruppi da 4? E’ un aspetto che sarà all’ordine del giorno delle prossime riunioni”.