Napoli ancora tradito: bianconero per 57 milioni

Il giocatore di Luciano Spalletti è finito nel mirino del club inglese. Può lasciare il club azzurro già a gennaio

Il Mondiale non ferma la Premier League. Già lunedì, 26 dicembre, il campionato più ricco al mondo, riapre i battenti. Si riparte con la sorpresa Arsenal, lì in testa alla classifica, che guarda tutti dall’alto verso il basso. Son ben cinque i punti di vantaggio sul Manchester City secondo. Ma i Gunners non sono l’unica sorpresa in Inghilterra.

Spicca, infatti, anche la squadra al terzo posto, davanti al Tottenham, i Newcastle. I Magpies con l’arrivo della nuova proprietà sono riusciti a cambiare volto e dalla salvezza si è passati a sognare la Champions League. Eddie Howe sta facendo davvero un grande lavoro.

Oggi i Magpies sono la squadra con il minor numero di gol subiti, solo 11. Grande merito di questa crescita può certamente essere attribuito a Sven Botman. Il difensore olandese è stato il grande colpo dell’estate scorsa. L’ex Lille, che tanto piace a Paolo Maldini, di fatto è stato soffiato al Milan.

Come detto, il Newcastle è passato dal dovere lottare per non retrocedere alla possibilità di centrare un posto in Champions League. I proprietari dei Magpies sembrano crederci per davvero e durante il calciomercato invernale verrà messo a disposizione un budget importante per rafforzare ulteriormente la squadra.

Dopo l’affare Botman, il calciomercato del Newcastle potrebbe incrociarsi ancora una volta con la Serie A.

Calciomercato Napoli, il Newcastle piomba su Kvara

La notizia che arriva dall’Inghilterra non farà certamente piacere al Napoli di Luciano Spalletti. La stella più splendente, Khvicha Kvaratskhelia, è finita nel mirino del Newcastle. A scriverlo sul proprio portale è The Times.

Il georgiano è stato osservato da vicino in più di una circostanza nel corso della prima parte di stagione, convincendo proprio tutti. L’ex Dinamo Batumi sarebbe così diventato uno degli obiettivi principali, per le prossime due sessioni di calciomercato, dei Magpies.

Restare stupiti di Kvara, d’altronde, non può essere difficile. Il 21enne di Tiflis si è caricato il Napoli sulle spalle fin dalla prima partita: ha così giocato ben diciassette match, dodici in Serie A e cinque in Champions, andando a segno otto volte e realizzando dieci assist. Per il Newcastle potrebbe essere un affare da circa 57 milioni di euro