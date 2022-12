Sinfonia Milinkovic, Allegri in tripudio: sestetto Juventus

Calciomercato Juventus, l’indizio sul possibile passaggio di Milinkovic Savic in bianconero continua a catalizzare l’attenzione mediatica.

Grazie alle ultime sei vittorie consecutive in campionato, la Juventus era riuscita a rosicchiare terreno prezioso, portandosi in piena zona Champions League. Qualche settimana fa si pensava che nel mercato di gennaio i bianconeri potessero rinforzare l’organico con un innesto importante tale da scompaginare le carte in tavola, ma le note vicissitudini extra-campo impongono scelte meditate.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, la “Vecchia Signora” si limiterà a rinforzare quelle zone del campo per cui Allegri ha chiesto degli innesti. Non è un caso che i profili di Karsdorp, Odriozola, Maehle e N’Dicka – per citarne alcuni – abbiano ricominciato a volteggiare in orbita Juve. In ottica estiva, però, potrebbe nuovamente farsi strada il sogno Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo è da tempo nei dossier degli uomini mercato della “Vecchia Signora”, che meditano da almeno un paio di anni un blitz che però puntualmente non si concretizza mai.

Calciomercato Juventus, l’indizio dei bookmakers su Milinkovic

Legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024, la mezzala di Sarri ha calamitato l’interesse di diversi club dalla Premier, pronti a darsi battaglia per il “Sergente”.

Lotito, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti, e continua a chiedere almeno 100 milioni di euro per privarsi del proprio gioiello. A quelle cifre sembra piuttosto difficile poter imbastire l’operazione; qualora però i biancocelesti dovessero entrare nell’ordine di idee di abbassare le proprie pretese, ecco che l’addio di Milinkovic dalla Capitale potrebbe prendere quota.

Restando in tema, non passa sotto silenzio l’ultimo aggiornamento delle quote Sisal, legate ad un possibile trasferimento della mezzala serba alla Juventus. I betting analyst Sisal, infatti, bancano il passaggio di Milinkovic Savic alla “Vecchia Signora” 6 volte la posta. La quota è riferita anche al mercato estivo, segnale evidente che per gennaio la strada per Cherubini si preannuncia assolutamente in salita, per non dire impraticabile. Nel caso in cui Rabiot dovesse alla fine fare le valigie, è chiaro che la Juve andrebbe su una mezzala forte fisicamente, abile negli inserimenti e capace di interpretare al meglio le due fasi. La porta Milinkovic non può essere chiusa a prescindere.