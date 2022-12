Juventus, il colpo Mondiale si complica: accordo e firma immediata

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza la mossa del club di Serie A che mette ulteriormente in salita la possibile operazione

In attesa di vedere come andranno a finire le inchieste e come si muoveranno Elkann e soci per ridisegnare la Juventus, si può senz’altro parlare di alcune delle possibili future mosse di calciomercato del club bianconero.

La mossa più ‘forte’, considerato il rendimento del calciatore anche in Nazionale e la stima di Allegri nei suoi confronti, dovrebbe essere il non rinnovo di Adrien Rabiot. Non a caso prima e durante Qatar 2022 il francese ha strizzato l’occhio alla Premier League, dove effettivamente potrebbe essere il suo prossimo futuro.

Per il dopo Rabiot si fanno diversi nomi, soprattutto quello di Sergej Milinkovic-Savic, un obiettivo già ai tempi di Marotta, che per alcune fonti potrebbe tornare a giugno, su spinta proprio di Elkann.

Tornando all’erede dell’ex Psg, in realtà è emerso nelle scorse ore anche il profilo di un calciatore che ha caratteristiche e ruolo diversi rispetto al ventisettenne nativo di Saint-Maurice. Come lui, anzi più di lui si è messo in grande mostra al Mondiale in Qatar ormai giunto all’epilogo, con la finale tra Francia e Argentina in programma fra due giorni. Stiamo parlando di Amrabat, marocchino in forza alla Fiorentina di Commisso e tra i pilastri della Nazionale di Regregui giunta fino in semifinale, dopo aver fatto fuori Belgio, Spagna e Portogallo. Il Marocco è la prima africana ad aver raggiunto un simile traguardo.

Calciomercato Juventus, Amrabat nel mirino: ma la Fiorentina lo blinda

Come scrive Calciomercatoweb.it, Amrabat stuzzica la Juve così come le altre big di Serie A, dall’Inter (lo stima fin dai tempi di Verona) al Milan, anche se è in Premier che sembra avere maggior pretendenti tra Liverpool e Tottenham.

Proprio in virtù della concorrenza inglese, il suo eventuale acquisto si presenta a dir poco complicato. Inoltre la Fiorentina, che lo pagò 20 milioni nel gennaio 2020, se ne priverebbe solo dinanzi a una offerta clamorosa, diciamo fuori mercato. Minimo 30 milioni di euro.

Ventisei anni compiuti lo scorso agosto, il mediano nato in Olanda ha il contratto in scadenza nel 2024 ma, come riporta l’agenzia ‘Ansa’, la società viola farà a breve scattare l’opzione di prolungamento fino a giugno 2025, rendendo ancor più tortuosa la strada che porta al cartellino dell’ex Brugge.