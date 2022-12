Nuova tappa per Ronaldo: è successo un’altra volta

Il futuro di Ronaldo rappresenta uno dei temi principali in vista della prossima sessione di calciomercato: altra svolta, cosa è successo

Dove proseguirà la carriera di Cristiano Ronaldo? Con la finestra del calciomercato di gennaio sempre più vicina, questa è una delle domande attualmente più calde. C’è grande curiosità di conoscere quale sarà il prossimo step, la nuova maglia che indosserà CR7.

Conosciamo bene le ambizioni del campione di Madeira, che sente di poter dare ancora un contributo molto importante anche ad alti livelli. Non a caso, il desiderio dell’attaccante ex Real Madrid, Juventus e Manchester United sarebbe quello di tornare a giocare la Champions League. Una competizione in cui il classe ’85 ha lasciato un segno indelebile, marchiando a vita il proprio nome sulla coppa più prestigiosa in assoluto nel contesto europeo. Si è di fatto aggiudicato il titolo di ‘Re’, a suon di gol e prestazioni magistrali. Lo stesso, invece, non si può dire del Mondiale: anche stavolta, la superstar lusitana si è vista costretta a rinunciare al sogno di alzare al cielo la Coppa del Mondo. Ci ha pensato lo splendido Marocco targato Walid Regragui a rovinare i piani di CR7, uscito in lacrime dal campo dopo la cocente eliminazione. L’esplosione del pianto in mondovisione, d’altronde, era inevitabile, considerando che Ronaldo non avrà altre chances di aggiungere il trofeo in questione alla sua fantastica bacheca personale.

Ronaldo lascia Madrid: CR7 vola a Dubai

Il prossimo 5 febbraio compirà ben 38 anni: per lui e per la Nazionale portoghese è tempo di andare oltre, guardando ai nuovi talenti a disposizione (e ce ne sono diversi davvero forti). Ora Cristiano Ronaldo, dal canto suo, si sta concentrando a pieno sulla scelta che dovrà prendere nelle settimane a venire.

Come noto, il Real Madrid nelle scorse ore aveva concesso al fenomeno di allenarsi da solo a Valdebebas, usufruendo della struttura sportiva di proprietà dei ‘Blancos’. Ebbene stando a quanto riferisce ‘DAZN’, c’è stato un improvviso cambio di rotta. Dopo due giornate passate in quel di Madrid, CR7 si è diretto a Dubai con un aereo privato. E sul tavolo è ancora presente l’offerta ricchissima dell’Al-Nassr. Ma, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’asso portoghese spera in una chiamata del Chelsea. Ad ogni modo, chissà che questo nuovo viaggio di Ronaldo non possa avere dei risvolti molto significativi in ottica futuro.