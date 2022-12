Enigma Cristiano Ronaldo: il presidente dice tutto

Il destino di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere. Il presidente si espone per l’affare che potrebbe portarlo ad acquistare il fenomeno portoghese

Cristiano Ronaldo non è al punto più alto della sua carriera, e questo è visibile a tutti.

Infatti, dopo la fine peggiore possibile della sua esperienza con il Manchester United, CR7 ha lasciato il Mondiale in Qatar tra le lacrime, dopo l’eliminazione per mano del Marocco. Le cose non sono affatto andate come si aspettava l’attaccante ex Real Madrid e Juventus, dato che la sua corsa iridata si è fermata, dopo qualche panchina di troppo, ai quarti di finale. Ora, però, è tempo di guardare al futuro e da free agent Ronaldo è libero di scegliere al meglio la sua futura destinazione. Nelle scorse settimane si è parlato tanto del possibile arrivo all’Al-Nassr, con ‘Marca’ che si è sbilanciato sulla trattativa. Allo stesso tempo, però, non c’è ancora odore di chiusura e sul tema è stato interrogato direttamente il presidente del club saudita.

Il presidente dell’Al-Nassr dice la sua sull’affare Ronaldo

Non è ancora tempo di sbilanciarsi per l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, anche perché di certezze l’attaccante portoghese non ne ha dato.

Il presidente Musalli Al-Muammar, interpellato da ‘SSC Sport’, ha parlato così di CR7: “Dov’è?”, gli chiedono. “Chi?”. E continuano: “Non conosci Cristiano Ronaldo?”. Al che ha risposto: “No, non lo conosco”. Il presidente dell’Al-Nassr ha fatto finta di non conoscere il giocatore che tanto lo fa sognare. Poi, ha detto con più serietà: “Cristiano ultimamente era impegnato con il Mondiale e non mi aspettavo che trattasse con nessuno. Non parleremo degli altri giocatori, auguro a Cristiano il meglio a prescindere dalla sua decisione”.