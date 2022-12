Ribaltone Brasile dopo l’addio di Tite: scelto il tecnico italiano

Il commissario tecnico ha lasciato la nazionale dopo il flop ai Mondiali in Qatar provocato dall’eliminazione ai quarti di finale

Non ha ancora scelto la Federcalcio Brasiliana quello che sarà il prossimo allenatore della selezione dopo l’addio di Tite. L’allenatore, come aveva promesso alla vigilia della coppa del mondo, ha infatti lasciato il timone della squadra al termine dell’esperienza in Qatar.

Un epilogo amaro che in pochi si sarebbero aspettati, arrivato già nel corso dei quarti di finale per una delle nazionali che veniva invece data come la super favorita dei Mondiali 2022. Una squadra stellare con un attacco da far invidia a qualsiasi altra selezione, tanto forte da potersi permettere il lusso di non convocare un calciatore di altissimo livello del calibro di Roberto Firmino.

Dopo aver perso la Copa America nell’edizione 2021 in casa contro i rivali di sempre per l’Argentina, l’uscita di scena ai quarti di finale contro la Croazia nel mondiale qatariota ha sancito la chiusura definitiva del ciclo di Tite sulla panchina verdeoro. Una nazionale piena di talento, tra campioni già affermati e giovani talenti in rampa di lancio.

Oltre ai vari Vinicius Junior e Rodrygo, ad esempio, non sarebbe affatto una sorpresa se tra quattro anni anche il sedicenne Endrick – acquistato ufficialmente per 60 milioni dal Real Madrid – diventasse un potenziale titolare della selezione brasiliana.

Rivoluzione Brasile, dopo Tite la scelta ricade su Ancelotti

In casa verdeoro è dunque atteso un annuncio molto importante da parte della federazione su quello che sarà il prossimo commissario tecnico del Brasile.

Negli ultimi giorni, ad esempio, alcuni dei nomi accostati sono stati dei big assoluti come Pep Guardiola, José Mourinho e Carlo Ancelotti. Proprio l’allenatore del Real Madrid, nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it, è stato il più votato dagli utenti di Twitter con il 52% come tecnico favorito per l’incarico di ct alla guida della selezione brasiliana.

Secondo posto raggiunto da Maurizio Sarri al 17% come possibile nuova guida del Portogallo dopo l’esonero di Fernando Santos. Terzo gradino del podio al 16% per Stefano Pioli come nuovo ct dell’Italia, davanti all’opzione Massimiliano Allegri per la panchina del Brasile al 14,7%.