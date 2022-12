Si riapre il caso Asensio: c’è già l’appuntamento decisivo

Marco Asensio è a pochi mesi dalla scadenza del contratto e il suo futuro è tutto da decidere. I prossimi giorni potrebbero essere fondamentali

Ci sono calciatori che danno sempre la sensazione di poter esplodere, di poter mettere la loro firma indelebile sul calcio mondiale e, invece, restano lì nel mezzo, in quella terra che è un po’ più basso nell’Olimpo dei più forti di tutti, ma comunque ad alti livelli. Con quell’amaro in bocca che è degli inespressi.

Finora, nonostante il gol in finale di Champions League e tante giocate importanti per il Real Madrid, Marco Asensio non è ancora riuscito a brillare del tutto. Il trequartista, infatti, non ha mai conquistato saldamente il posto da titolare nelle Merengues e il suo futuro ora è fortemente in bilico, visto che il rinnovo di contratto con il club della capitale spagnola non è ancora arrivato. L’ipotesi che Florentino Perez prolunghi l’attuale accordo c’è e rimane, ma attenzione al pressing di diversi club internazionali, attratti dall’idea di prendere lo spagnolo a parametro zero. Nelle scorse settimane, si è parlato in diverse occasioni di Juventus e Milan, ma prima le Merengues dovranno decidere come muoversi per il loro fantasista. E i giorni più caldi ora si avvicinano.

Asensio al bivio per il futuro: i prossimi giorni saranno bollenti

Il Mondiale ha messo un po’ in stand-by le trattative, ma prima che Asensio partisse il bilancino per il futuro pendeva più dalla parte della permanenza al Real Madrid.

Ora le cose potrebbero essere un po’ diverse. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, infatti, nei prossimi giorni si tornerà a parlare del futuro del fantasista spagnolo e direttamente con il Real Madrid. Infatti, presto Asensio si ricongiungerà al gruppo di Carlo Ancelotti dopo le fatiche in Nazionale e l’eliminazione agli ottavi di finale. Sarà quella l’occasione per fare il punto sul suo destino e potrebbe arrivare la decisione finale. Se lo spagnolo dovesse proseguire con i Blancos, allora il caso sarà chiuso, altrimenti ci aspettano settimane caldissime sul calciomercato per capire chi potrà chiudere per il trequartista. E chissà che non possa essere una big italiana.