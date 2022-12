Allarme Francia, il virus colpisce altri 2 titolari: in 5 non si allenano

A due giorni dalla finalissima contro l’Argentina, la situazione per la squadra di Deschamps non è delle migliori

Sono ore di grandissima apprensione all’interno del ritiro della nazionale francese. Come raccontato nella giornata di ieri, infatti, uno strano virus che si sta diffondendo in Qatar avrebbe colpito diversi calciatori transalpini.

Dopo aver ‘attaccato’ inizialmente Marcus Thuram (durante i match della fase a gironi), Upamecano e Rabiot, nella giornata di ieri era stata diffusa la notizia anche del contagio di Kingsley Coman. L’esterno del Bayern Monaco anche oggi non ha preso parte agli allenamenti della Nazionale Francese e non si ritrova evidentemente in perfette condizioni. Per quanto riguarda invece il difensore centrale – già in panchina contro il Marocco – e il centrocampista della Juve, il recupero procede bene dopo aver preso parte alla sessione odierna.

Quella che starebbe colpendo soprattutto i calciatori francesi, è stato ricondotta alla cosiddetta ‘influenza del cammello’, virus che nelle ultime settimane si è propagato rapidamente in Qatar e che presenta i tipici sintomi influenzali con la comparsa di febbre e mal di gola. Non è chiaro se invece si tratti di Covid o meno, visto che secondo i nuovi protocolli Fifa non è più obbligatorio alcun test per i calciatori che partecipano al Mondiale.

Francia in ansia per i nuovi contagiati: in cinque hanno saltato l’ultimo allenamento

Se Upamecano e Rabiot hanno partecipato regolarmente alla sessione odierna, Deschamps ha dovuto comunque rinunciare ad altri due calciatori colpiti dal virus.

Si tratta di Varane e Konaté, ovvero la coppia dei centrali scesa in campo nella semifinale contro il Marocco. A queste si somma – come già accennato – quella di Coman, più altri due calciatori ancora non al meglio della condizione dopo l’ultima gara particolarmente dispendiosa.

Come annunciato dalla Federcalcio Francese, non si sono infatti allenati questo pomeriggio né Theo Hernandez – alle prese con il recupero dal duro colpo subito al ginocchio nel contrasto con Boufal – né Tchouaméni per un colpo all’anca accusato nella stessa partita. A due giorni dalla finale di domenica alle 16.00 contro l’Argentina, comunque, l’impressione è che entrambi riusciranno a recuperare in tempo.