VIDEO CM.IT | Galliani: “È saltato”. Poi si scopre su ‘Papu’ Gomez-Monza

Intercettato dopo l’Assemblea di Lega, l’Amministratore delegato del club brianzolo ha risposto anche sul futuro di Cragno

Adriano Galliani è stato intercettato dall’inviato di Calciomercato.it all’uscita della Lega Serie A, dopo l’Assemblea. L’Ad del Monza ha cercato di dribblare le domande, ma qualcosa ha detto in merito alle ultime indiscrezioni che danno i brianzoli molto interessati a riportare in Italia il ‘Papu’ Gomez, in uscita dal Siviglia.

“Com’è andata l’Assemblea di Lega? Il catering era stupendo, la cosa migliore dell’assemblea (ride, ndr) – ha scherzato Galliani – Lo spalma debiti è saltato, è un peccato perché sono stati aiutati tutti i settori tranne il nostro. L’opinione pubblica non può sopportare questo, però è strano che abbia sopportato altre cose diverse dal calcio. Andrà bene così”.

Calciomercato Monza, Galliani: “Papu un amico, ma non ne abbiamo mai parlato”

Sul ‘Papu’, Galliani ha detto che “è un amico, ma non ne bbiamo mai parlato”. L’Ad dei brianzoli avrebbe una corsia preferenziale per l’ex Atalanta essendo in strettissimi rapporti con il suo agente Riso.

Chiosa su Cragno, arrivato per fare il titolare e invece relegato al ruolo di riserva di Di Gregorio prima da Stroppa e poi da Palladino: “Non so se andrà via, adesso non facciamo mercato”.