Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 15 dicembre 2022

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Sulla Gazzetta dello Sport a prendersi la scena è Mbappe dopo la vittoria della Francia sul Marocco che vale la finalissima del Mondiale con l’Argentina di Messi: “Un gioco da Re”, titola il quotidiano meneghino. “La battaglia di Vialli” è il titolo alto del giornale rosa: “Campione anche nella vita”. Le ultime in casa Inter e Milan, caccia al riscatto: “Missione rilancio per Correa e De Ketelaere”. La novità in Serie A: “Via al fuorigioco semiautomatico ma dal ritorno”.

“Fenomenale”: con questo titolo il Corriere dello Sport apre l’edizione di oggi, con le foto di Mbappe e Messi in prima pagina. Sarà Francia-Argentina nella finale di Doha domenica che vale la Coppa del Mondo. Kylian può vincere il secondo Mondiale di fila come Pelé, Leo e l’Argentina vogliono ripetere l’impresa di Maradona. “Vialli, addio Nazionale: Ora devo curarmi”, ampio spazio anche all’ex attaccante sul quotidiano romano. “Mou Ct del Portogallo solo se la Roma dice sì”, infine non arrivano buone notizie per la Juventus: “Allegri altri guai, Bonucci e Chiesa si fermano”.

La Francia elimina la sorpresa Marocco e conquista il pass per la finale del Mondiale in Qatar: “Messi, a te Mbappe”, duello tra i due fuoriclasse del PSG che vale il titolo domenica a Doha. Allegri blinda uno dei suoi fedelissimi: “La Juve riparte da Danilo”, con il difensore brasiliano vicino al rinnovo con il club bianconero. “Forza Gianluca, ti aspettiamo!”, il messaggio dedicato a Vialli. “Juric chiama Juranovic”, l’idea per il mercato del Torino.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 15 dicembre 2022

Il quotidiano AS esalta la prova della Francia e del suo fuoriclasse: “Mbappe se cita con Messi”, titola il giornale spagnolo in vista della finale Mondiale tra i francesi e l’Argentina. Spazio a Cristiano Ronaldo che torna ad allenarsi al centro sportivo del Real Madrid: “Cristiano vuelve a Valdebebas”. L’Equipe apre invece con la foto a tutta pagina del gol del milanista Theo Hernandez: “L’Envolée finale”, si legge sul quotidiano transalpino che dà ovviamente ampio spazio all’impresa della formazione di Deschamps, che contro l’Argentina ha la possibilità di bissare la vittoria del Mondiale in Russia nel 2018.