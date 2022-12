Virus misterioso mette in dubbio la finale mondiale

Domenica pomeriggio alle 16.00 si giocherà la finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra l’Argentina di Scaloni e la Francia di Deschamps

Un nuovo virus si è abbattuto in Qatar negli ultimi giorni e potrebbe mettere seriamente a rischio la presenza di numerosi calciatori in vista della finalissima di domenica pomeriggio nella quale verrà decretata la vincitrice dei Mondiali.

Di fronte all’Argentina, che ha conquistato il pass agevolmente superando per 3-0 la Croazia, vi sarà la Francia di Deschamps per la seconda finale consecutiva in un Mondiale dopo il successo di ieri sera per 2-0 sul Marocco. Proprio la selezione transalpina, però, starebbe vivendo ore di grandissima apprensione legata alla salute di alcuni calciatori francesi colpiti da un misterioso virus durante gli ultimi giorni di ritiro.

A causa dei protocollo Fifa, per i quali non è più previsto alcun test obbligatorio, non è chiaro se si tratta di Covid oppure di una semplice influenza stagionale. Ad ogni modo, dopo le defezioni di Upamecano e Rabiot costretti a saltare il match di ieri sera, è stato registrato un nuovo caso all’interno dello spogliatoio francese. Entrambi avevano difatti evidenziato i classici sintomi influenzali, con febbre e mal di gola.

Francia in ansia verso la finale con l’Argentina: Coman colpito dal virus

Come riportato nel pomeriggio da ‘Sportmediaset’, un’altra pedina molto importante della selezione diretta dal commissario tecnico Didier Deschamps, si sarebbe arresa a questa particolare forma di influenza.

Si tratta di Kingsley Coman, anche lui contagiato dopo i due connazionali e a questo punto in forte dubbio in vista della finalissima con l’Argentina di domenica. La Francia avrebbe comunque già intrapreso una serie di contromisure per cercare quantomeno di rallentare la diffusione del virus all’interno dello spogliatoio a 72 ore dalla grande opportunità di conquistare il secondo mondiale di fila dopo l’impresa del 2018.

La Francia non sembra comunque essere l’unica ‘vittima’ del virus, che invece si sta diffondendo con rapidità anche nel resto del Qatar. La causa, secondo varie fonti, potrebbe essere la cosiddetta ‘influenza del cammello’, virus che si sta propagando nel paese e che riporta i sintomi accusati proprio dai francesi colpiti nell’ultima settimana.