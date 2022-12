“Fallimento”: arriva un altro durissimo colpo per la Juventus

È arrivato un altro duro colpo per la Juventus e il presidente dimissionario Andrea Agnelli: che cosa sta succedendo

L’avvocatura della Corte Europea ha dato un parere contrario rispetto a quanto sostenuto dalla Superlega, dichiarando di non considerare un monopolio la gestione della UEFA.

È così arrivato un duro colpo per il progetto ancora sostenuto da Real Madrid, Barcellona e Juventus, in attesa della sentenza che verrà emessa nella prossima primavera. Un duro colpo che riguarda soprattutto Andrea Agnelli, principale sostenitore della Superlega insieme al numero uno dei ‘Blancos’ Florentino Perez. Arrivano le prime reazioni dopo il verdetto dell’avvocatura.

Superlega, sentenza Agnelli: “Un altro fallimento”

Si tratta di una prima vittoria, dunque, da parte della UEFA e del presidente Ceferin. Ecco alcune delle reazioni più significative raccolte da Calciomercato.it.

Scenario: Juventus, Real Madrid e Barcelona creano la #Superlega e vengono escluse dalla Champions.

Serie A e Liga procederebbero anche loro all’esclusione autocondannandosi, dato che i diritti televisivi senza queste squadre calerebbero drasticamente?

La #FIFA lo imporrebbe? — JOz (@ozrossi) December 15, 2022

Interessante il parere dell’avvocato generale CGUE su Superlega vs UEFA Ovviamente non dice che la SL non si può fare, ma anzi che la UEFA non esercita monopolio quindi non vi è comportamento anticoncorrenziale. All’atto pratico, vacilla un altro cavallo di battaglia di Agnelli — Federico Castiglioni (@Casti_F) December 15, 2022

Calcio europeo unito contro la Superlega, Cefelin esulta.

Ad aprile dopo la sentenza definitiva scatteranno le sanzioni contro #RealMadrid #Barcellona#Juventus, solo il @realmadrid

può resistere, ma per @FCB e @juventusfc se non ci saranno rivoluzioni societarie sarà fallimento. pic.twitter.com/FcLiDrWhee — SoloNapoli24💙 (@solonapoli24) December 15, 2022

Se non ho capito male

Puoi fare la superlega

Ma se vuoi partecipare anche alle competizioni UEFA e FIFA devi avere per la superlega l’autorizzazione di UEFA e FIFA

In pratica la superlega te la fai da solo — Frank (@Frank_Fadeout) December 15, 2022

Figuracce in #ChampionsLeague,

figuracce in #procura,

figuracce con la UE

e titolo in borsa a picco.

Stanno prendendo schiaffi ovunque si girino. Sarà il #Natale più bello del decennio.😂#SuperLega #Prisma pic.twitter.com/sC1w7qvIjb — Participio Partenopeo(colone italiota)🌋🇵🇸 (@ParticipioPart) December 15, 2022