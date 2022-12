Marotta torna e parte subito la telefonata: ‘scippo’ alla Roma

La Juventus lavora al nuovo organigramma: non soltanto Marotta dall’Inter, obiettivo anche in casa Roma, contatti avviati

Per la Juventus è tempo di pianificare il futuro. Lo choc dettato dalle dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il Consiglio di Amministrazione è ormai alle spalle ed è tempo di programmare le prossime mosse.

Bisognerà partire per forza di cose dal nuovo organigramma societario con Gianluca Ferrara designato come futuro presidente e Maurizio Scanavino già in carica come direttore generale. Il 18 gennaio ci sarà l’assemblea che eleggerà il nuovo Consiglio di Amministrazione ma intanto sono già aperte le trattative per i nuovi ruoli anche in seno all’organizzazione sportiva, affidata per ora ancora a Federico Cherubini e Massimiliano Allegri. Tanti nomi tra i quali anche il ritorno di Giuseppe Marotta, legato ancora dall’Inter da un contratto fino al 2024. L’AD nerazzurro potrebbe far ritorno a Torino e di questo parla anche un articolo di ‘calcioefinanza.it’, secondo cui ci sarebbe stata già qualche telefonata tra John Elkann e lo stesso Marotta.

Juventus, Marotta torna e ‘scippa’ la Roma

Dovesse davvero andare in porto il ritorno di Marotta in bianconero, l’attuale dirigente dell’Inter potrebbe non essere l’unico volto conosciuto a rimettere piede alla Continassa.

Lo stesso portale, infatti, parla della volontà proprio di Marotta di ricostituire la coppia con Maurizio Lombardo, attuale Chief Football Operating Officer alla Roma. I due hanno condiviso l’esperienza alla Roma dove Lombardo è stato Segretario Generale dal 2011 al 2020.

Ora Marotta potrebbe chiedergli di tornare con lui alla Juventus, anche se il dirigente dovrebbe mettere fine al contratto con il club giallorosso. In particolare tra Marotta e Lombardo in questi giorni ci sono stati diversi contatti. Movimenti in vista ad ogni modo con le mosse della Juventus che potrebbero avere ripercussioni a catena su altre big della Serie A.